雷军官宣新一代SU7：预计4月份上市 今天开启小订

2026-01-07 08:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月7日 消息:今日，新一代小米SU7正式官宣，预计将于2026年4月上市，并于今天上午10点开启小订通道，这一消息瞬间在汽车市场和消费者群体中引发广泛关注。

小米创办人、董事长兼CEO雷军发文回顾，2年前在小米汽车首次发布会上，他分享了小米造车的初心，即“为驾驶者们造一辆好车，一辆承载他们所有向往的梦想之车”。如今，这一目标正逐步变为现实。雷军满怀感激地表示:“感谢每一位选择SU7的朋友!我们一起创造了这个奇迹。”

雷军：感谢每一位选择SU7 的朋友！我们一起创造了这个奇迹

在此次官宣中，雷军还特别分享了小米汽车的安全理论，强调安全是汽车的基础和前提，并详细介绍了整车安全的设计思路。自上市以来，小米SU7凭借好看、好开以及出色的智能体验，迅速成为汽车行业无可争议的大爆品，热度持续至今。

数据是最有力的证明，仅仅1年9个月的时间，小米SU7的交付量就超过了36万辆，月均交付量超过1.7万辆。更值得一提的是，在过去一年里，小米SU7成为最畅销的20万以上轿车，这一成绩无疑是对小米汽车实力的高度认可。雷军再次诚挚感谢每一位选择SU7的朋友，直言是大家的支持共同创造了这一奇迹。

为了持续提升用户体验，小米承诺将通过OTA和服务升级，让每一位SU7车主都能不断获得更好的驾驶感受。此外，雷军还透露了新一代SU7的部分规格信息，让消费者对这款新车充满期待。

新一代SU7将带来新颜色、新轮毂、新内饰，依旧保持惊艳的视觉效果。在安全性能方面，新车将进一步增强，全系标配激光雷达，辅助驾驶功能全部满配，为驾驶者提供更全面的安全保障。续航方面也有新的重大突破，将有效缓解消费者的里程焦虑。

不仅如此，更先进的智能底盘将提升驾驶质感，让驾驶过程更加平稳舒适。而更强大的智能座舱和辅助驾驶系统，则将为用户带来无与伦比的智能体验，让驾驶变得更加轻松愉悦。

