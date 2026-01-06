首页 > 热点 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

苹果马年手机壳449元：采用中国剪纸艺术设计

2026-01-06

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:苹果公司今日在官网正式上架全新马年主题手机保护壳，适配iPhone17系列及iPhone Air机型，售价449元，并兼容MagSafe磁吸功能。这是苹果连续多年为中国农历新年推出的限定产品之一，旨在通过本土化设计传递节日祝福。

此次发布的马年手机壳由苹果与知名防护配件品牌Tech21联合打造，并邀请中国当代艺术家陈粉丸参与设计。设计灵感源自骏马的灵动姿态与生命力，采用粉色、红色、橙色、黄色交织的渐变色彩，通过现代手法演绎传统剪纸艺术，将抽象线条与立体层次结合，营造出浓郁的节日氛围。陈粉丸表示，设计过程中既保留了剪纸艺术的镂空美感，又以流动的色彩突破传统框架，希望传递“跃动新春”的祝福。

449 元 苹果发布iPhone 17 系列马年手机壳：渐变设计 中国剪纸艺术

在功能性上，这款手机壳采用Tech21专利的FlexQuartz混合材料，可提供最高4.9米多次跌落防护，通过内部蜂窝结构吸收并分散冲击力，即使设备反复跌落也能保障安全。此外，材料中添加的Bio-Spice生物降解成分，可在厌氧环境中加速塑料分解，减少环境污染;智能抗紫外线涂层则有效防止壳体泛黄，配合自我修复表层材料，可抵御日常刮擦与磨损，延长使用寿命。

苹果官网显示，该手机壳已开启预售，消费者可通过线上渠道购买。

