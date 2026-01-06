首页 > 热点 > 关键词  > 荣耀Power2最新资讯  > 正文

荣耀Power2发布：售价2699元起 首发10080mAh青海湖电池

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:荣耀品牌正式推出全新旗舰机型——荣耀Power2，以2699元的起售价开启预售，并将于1月9日10:08正式开卖。此次发布的荣耀Power2共提供12GB+256GB（2699元）、12GB+512GB(2999元)两种存储版本，并推出旭日橙、幻夜黑、雪原白三款潮流配色，满足用户多样化需求。

全球首发10080mAh青海湖电池 荣耀Power2 发布： 2699 元起

作为主打“轻户外旗舰”定位的新品，荣耀Power2的核心亮点之一是全球首发的10080mAh青海湖电池。这一超大容量电池较前代提升26%，续航表现突破行业极限，官方实测数据显示，该机可支持从深圳自驾至成都连续导航17.3小时，广州至沈阳火车行程中追剧32.5小时，甚至户外直播场景下坚持8.3小时，彻底解决用户续航焦虑。凭借这一表现，荣耀Power2荣登三大权威媒体续航榜单榜首，堪称“续航巨无霸”。

更令人惊喜的是，荣耀Power2在搭载超大电池的同时，仍实现了机身的轻薄化设计——厚度仅约7.98mm，重量约216g，兼顾便携性与握持感。此外，该机支持80W超级快充与27W反向充电功能，半小时即可充至46%，紧急情况下还能为其他设备应急供电。

硬件配置方面，荣耀Power2搭载6.79英寸大屏，首发联发科天玑8500Elite处理器，性能强劲流畅。影像系统采用前置1600万像素镜头，后置5000万像素OIS光学防抖主摄搭配500万像素广角摄像头，满足全场景拍摄需求。

针对户外场景的严苛环境，荣耀Power2在防护性能上实现全面突破。该机支持IP68、IP69、IP69K满级防尘防水认证，可抵御高压喷淋与长时间浸泡，无惧雨水、沙尘等恶劣条件。通信能力方面，内置C1射频增强芯片与4根独立天线，首创双轨平行天线设计，显著提升弱网环境下的信号稳定性，并加快脱离无网区域后的信号恢复速度。

此次发布不仅展现了荣耀在电池技术与工业设计领域的创新实力，更为用户提供了“一机走天下”的可靠选择。

