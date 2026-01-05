卢伟冰：有信心REDMI Turbo 5 Max就是2.5K档选择

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:今日，REDMI官方正式宣布，REDMI Turbo5系列将于本月闪亮登场，同时系列迎来全新成员REDMI Turbo5Max，这一消息瞬间点燃了手机市场的热情。

小米集团合伙人、总裁卢伟冰更是自信满满地表示:“我有信心，这就是2.5K价格档2026年最好的选择。”

据REDMI官方详细介绍，REDMI Turbo5Max此次可谓诚意满满，将在性能、续航、质感与体验等多方面实现Max级别的突破。性能上，Turbo5Max将首次搭载天玑9系列处理器，这颗芯片堪称同档最强的正统旗舰芯，与之相比，竞品大多采用次旗舰芯和中端芯，性能优势十分显著。

除了核心性能，REDMI Turbo5系列在其他配置上同样可圈可点。屏幕方面，该系列采用1.5K直屏，为用户带来清晰细腻的视觉享受。同时，还补齐了3D超声波指纹、金属中框、玻璃后盖等配置，进一步提升了手机的整体质感。在音频体验上，支持对称双扬声器，让用户沉浸于高品质音效之中。不过，马达方面统一采用普通的X轴马达。

充电续航一直是用户关注的焦点，REDMI Turbo5系列预计将搭载小米金沙江电池，且电池容量成为小米史上最大，再搭配百瓦快充技术，有效解决了用户的电量焦虑问题，让用户随时保持满电状态。

