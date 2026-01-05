首页 > 热点 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

卢伟冰：有信心REDMI Turbo 5 Max就是2.5K档选择

2026-01-05 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:今日，REDMI官方正式宣布，REDMI Turbo5系列将于本月闪亮登场，同时系列迎来全新成员REDMI Turbo5Max，这一消息瞬间点燃了手机市场的热情。

小米集团合伙人、总裁卢伟冰更是自信满满地表示:“我有信心，这就是2.5K价格档2026年最好的选择。”

据REDMI官方详细介绍，REDMI Turbo5Max此次可谓诚意满满，将在性能、续航、质感与体验等多方面实现Max级别的突破。性能上，Turbo5Max将首次搭载天玑9系列处理器，这颗芯片堪称同档最强的正统旗舰芯，与之相比，竞品大多采用次旗舰芯和中端芯，性能优势十分显著。

卢伟冰：我有信心 REDMI Turbo 5 Max就是2.5K档最好选择

除了核心性能，REDMI Turbo5系列在其他配置上同样可圈可点。屏幕方面，该系列采用1.5K直屏，为用户带来清晰细腻的视觉享受。同时，还补齐了3D超声波指纹、金属中框、玻璃后盖等配置，进一步提升了手机的整体质感。在音频体验上，支持对称双扬声器，让用户沉浸于高品质音效之中。不过，马达方面统一采用普通的X轴马达。

充电续航一直是用户关注的焦点，REDMI Turbo5系列预计将搭载小米金沙江电池，且电池容量成为小米史上最大，再搭配百瓦快充技术，有效解决了用户的电量焦虑问题，让用户随时保持满电状态。

卢伟冰：我有信心 REDMI Turbo 5 Max就是2.5K档最好选择

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 2.5K档最强！REDMI Turbo 5 Max首发搭载天玑9500s

    REDMI Turbo 5系列已经官宣本月发布，这次是两款机型同时登场，分别是Turbo 5、Turbo 5 Max。 其中，Turbo 5 Max是系列首次推出Max机型，将实现旗舰级的性能、续航组合、质感体验。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • 一加Turbo系列官宣：性能续航超新星

    一加中国区总裁李杰宣布，全新Turbo系列手机将于明年1月发布。该系列定位“性能与续航的超新星”，旨在普及旗舰级性能与持久体验，打造同档位最强游戏性能与续航手机。新机将搭载骁龙8s Gen4芯片、9000mAh级别大电池、165Hz高刷屏及多项前沿游戏技术，并配备京东方独家定制的1.5K直屏，采用旗舰级发光材料，显示效果出色且功耗更低。此外，PWM高频调光等技术将优化护眼体验。数码博主评价其为同档位唯一集高刷、护眼与卓越显示于一体的京东方旗舰屏。

    ​一加Turbo系列 ​性能与续航 ​165超高刷新率

  • REDMI Turbo 5系列本月发布：将推出Turbo 5 Max机型

    Redmi官方宣布，备受瞩目的Redmi Turbo5系列将于本月发布，口号为“2.5K档性能之战，开局即终局”。该系列迎来新成员Redmi Turbo5 Max，将在性能、续航、质感与体验等多方面实现突破。据悉，Turbo5 Max将首次搭载天玑9系列处理器，性能在同档位中优势明显。标准版Turbo5则维持原定位，搭载联发科天玑8500芯片。此外，系列配备1.5K直屏、大容量电池及澎湃OS3系统，综合表现值得期待。

    ​REDMI ​Turbo5 ​天玑9系列处理器

  • REDMI Turbo 5 Pro入网：首次搭载天玑9系旗舰芯！同档最强

    REDMI Turbo 5 Pro已经入网，备案信息显示，支持100W快充。 在2025年1月，REDMI Turbo系列定位升级，接棒K系列成为REDMI 2K档位的主力产品，定位是潮流性能小旗舰”。 但今年开始，REDMI K系列升档为冠军旗舰”，Turbo系将接棒K系列成为REDMI 2000-3000元价位的主力机型。

    ​REDMI ​Turbo ​5

  • iQOO Z11 Turbo脱胎换骨 产品经理：2.5K-3K档位唯一选择

    iQOO产品经理邢程预热iQOO Z11 Turbo系列，称其为脱胎换骨”。 邢程介绍，现在整个行业面临的最大压力就是内存涨价，涨价幅度已经可以用恐怖”来形容了。但越是这个时候，越考验做产品的初心，越考验一个产品的真正诚意。 通过减配卡价位段优先的产品是没有前途的，我们深知这个时候，用户只会为有真正竞争力的产品买单，只有做出满足更多人、更多场景需求的高价值�

    ​iQOO ​Z11 ​Turbo

  • 一加Turbo 6/6V官宣1月8日发布：性能强得超标 续航久到离谱

    一加正式宣布Turbo6系列将于1月8日发布，包括Turbo6和Turbo6V两款机型。该系列主打性能与续航，Turbo6搭载骁龙8s Gen4芯片，配备16GB+512GB存储、165Hz高刷屏及9000mAh大电池，支持顶级防水和27W反向充电，旨在提供旗舰级游戏体验。Turbo6V则侧重耐用性，承诺六年流畅使用保障。一加中国区总裁李杰称该系列将重新定义Turbo档位，带来前所未有的性能续航体验。

    ​一加Turbo6 ​性能续航 ​电竞东方屏

  • 一加Turbo 6系列设计细节公布 同档罕见超大R角

    一加Turbo 6系列将于1月8日发布，新机目前已进入预热阶段。 今日，一加中国区总裁李杰公布一加Turbo 6系列外观设计细节，并表示针对横握竖握、长久握持的体验做了特别多的优化。 据介绍，新机拥有同档罕见的超大R角，大小与旗舰手机非常接近，并且Deco也专门做了打薄处理，整体厚度仅有1.7mm，横屏打游戏几乎感受不到它的存在。

    ​一加Turbo ​6 ​骁龙8s风驰版

  • 一加Turbo 6系列外观公布 李杰：朝着旗舰水平打造

    一加中国区总裁李杰发布预热视频，正式揭晓一加Turbo6系列。该系列包含Turbo6和Turbo6V两款机型，将于1月8日发布。新机外观精致，手感出色，提供多种时尚配色。核心搭载第四代骁龙8s风驰版芯片，基于4nm工艺，安兔兔V11跑分超260万，性能强劲。此外，内置9000mAh电池，续航持久，并支持165Hz高刷新率，确保流畅视觉体验。

    ​一加Turbo6 ​一加新机发布 ​一加Turbo6V

  • 迈从V9 Turbo已于12月29日10:00开启预约

    迈从于12月29日推出旗舰电竞耳机V9 Turbo，作为V9的高端升级版，也是《三角洲行动》官方赛事指定耳机。该耳机支持磁吸感应无线充电，是国内首款实现“真磁吸无线充”的电竞耳机。搭载60mm澎湃动圈单元，联合FPX冠军战队与明星电竞博主调音，具备赛事级听声辨位能力。采用90°旋翼设计，10档可调高度，提升佩戴舒适度。日常售价399元，首发直降60元，尊享价339元，并赠送RGB磁吸无线充电底座和透气耳罩。

    ​迈从V9Turbo ​电竞耳机 ​磁吸无线充电

  • 一加Turbo 6/6V全系搭载9000mAh电池

    一加官方正式宣布，备受期待的一加Turbo6系列将于1月8日重磅发布。此次系列包含一加Turbo6和一加Turbo6V两款机型，一经公布便引发了众多消费者的关注。 在续航方面，这两款机型均搭载了9000mAh超巨量冰川电池。这不仅是目前一加史上最大的冰川电池，更是行业Turbo档中电池容量最大的，真正实现了“出门一天不带充电宝”的便捷体验，堪称行业最强Turbo档续航。 外观配色上�

    ​一加Turbo6 ​冰川电池 ​续航

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM