腾讯混元开源翻译模型1.5：1GB内存就能流畅运行

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:今日，科技领域迎来一则重磅消息，腾讯混元正式宣布开源其翻译模型的1.5版本，此版本包含Tencent - HY - MT1.5-1.8B和Tencent - HY - MT1.5-7B两个模型。目前，这两个模型已在腾讯混元官网成功上线，同时在Github和Huggingface等知名开源社区也开放了直接下载使用的渠道，为广大开发者和技术爱好者提供了极大的便利。

腾讯混元此次开源的翻译模型1.5版本，在语言支持方面表现卓越。它不仅支持33个语种之间的互译，还涵盖了5种民汉/方言。除了常见的中文、英语、日语等语种，像捷克语、马拉地语、爱沙尼亚语、冰岛语等小语种也包含在内，大大拓宽了翻译的应用范围，满足了不同场景下多样化的语言需求。

其中，Tencent - HY - MT1.5-1.8B模型有着独特的应用定位，它主要面向手机等消费级设备场景。经过精心量化处理后，该模型支持在端侧直接部署，能够实现离线实时翻译。令人惊喜的是，仅需1GB内存，它就能流畅运行。在参数量极小的情况下，其翻译效果却超越了大部分商用翻译API，展现出强大的性能优势。不仅如此，该模型还体现出极致的效率和性价比。与主流商用翻译模型API对比，在推理速度上，它处理50个tokens的平均耗时仅为0.18秒，而其他模型则需要0.4秒左右，速度优势十分明显。

另一款Tencent - HY - MT1.5-7B模型同样亮点十足。与前一版本相比，它的效果有了显著提升，是此前获得WMT25比赛30个语种翻译冠军模型的升级版。该模型重点提升了翻译准确率，大幅减少了译文中夹带注释和语种混杂的情况，实用性得到了进一步增强，能够为用户提供更加精准、流畅的翻译服务。

官方还表示，在部分用户的实际使用场景中，将混元翻译1.8B和7B这两个尺寸的模型同时使用，可以实现端侧和云侧模型的协同部署。这种协同部署方式能够有效提升模型效果的一致性和稳定性，为用户带来更加优质的翻译体验。腾讯混元此次开源翻译模型1.5版本，无疑为翻译技术领域注入了新的活力，有望推动翻译技术在更多场景下的广泛应用和发展。

（举报）