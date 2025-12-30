Meta数十亿美元收购Manus：独立运营 拓展AI应用新版图

首页 > 热点 > 关键词  > AI最新资讯  > 正文

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:近日，通用型AI Agent领域的佼佼者Manus在官网正式发文，宣布加入Meta大家庭，这一消息迅速引发行业关注。Manus团队认为，此举是对其在通用AI Agent领域辛勤耕耘与卓越成果的高度认可。

Manus官宣加入Meta！保持独立运营：不影响用户正常使用

自发布以来，Manus便将精力聚焦于构建通用型AI Agent，致力于帮助用户高效完成研究、自动化以及各类复杂任务，凭借强大的功能在全球范围内吸引了众多用户。面对日益增长的用户使用需求，Manus团队持续对产品进行迭代升级，力求让Manus在实际应用中更加实用、可靠。据12月初的统计数据显示，自上线至今，Manus已处理超过147万亿个token，并成功创建了超过8000万台虚拟计算机，如此庞大的数据处理量和虚拟计算机创建量，充分彰显了其强大的技术实力和广泛的应用潜力。

Manus对AI Agent的发展前景充满信心，此次与Meta携手合作，旨在进一步巩固自身在AI应用层的战略地位。双方将共同努力，把先进的人工智能能力转化为可规模化、可靠的系统，在实际使用场景中端到端出色地执行用户交付的任务，为用户带来更优质、更高效的AI服务体验。

值得一提的是，加入Meta后，Manus将保持独立运营模式。现有服务模式不受影响，用户仍可通过APP及网站正常获取产品与订阅服务。公司运营总部也将继续设在新加坡，确保运营的稳定性和连续性。

