荣耀亲选iotapk AI通话耳机官宣1月5日发布

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:荣耀亲选正式对外宣布，iotapk AI通话耳机将于1月5日发布。

与市面上常规耳机不同，荣耀亲选iotapk AI通话耳机堪称将手机功能巧妙融入耳机之中。它不仅支持插入SIM卡独立接打电话，让用户摆脱手机束缚也能畅快沟通，而且其耳机充电舱更是别具一格，配备了屏幕与摄像头，并搭载安卓系统，产品形态新奇独特，令人眼前一亮。

从官方发布的预热海报中可以了解到，这款耳机将主打全网通视频通话、全能AI学习帮手、独立即时通讯软件这三大核心卖点。全网通视频通话功能，能让用户无论身处何地，都能与亲朋好友进行高清视频交流;全能AI学习帮手，或许能为学习场景带来更多便利与智能体验;独立即时通讯软件支持，则进一步拓展了耳机的社交功能。

数码博主“陈涛Pro”发布的上手视频，让我们对这款耳机有了更直观的认识。视频显示，耳机充电舱左侧设置了SIM卡插槽，正面开孔推测为扬声器位置，右侧可能是电源键，而摄像头则位于充电舱背面。据该博主透露，摄像头分辨率达到500万像素，能够满足一定的拍摄需求。

在功能应用方面，这款耳机内置了电话、短信、通讯录等基础应用，同时还支持安装微信、QQ、网易云音乐等第三方App，极大地丰富了耳机的使用场景。

综合其功能设计来看，荣耀亲选iotapk AI通话耳机更适合那些未配备手机，但有通话与基础社交需求的低龄用户群体。它既满足了这些用户与外界沟通联系的需求，又避免了过早使用手机可能带来的一些问题。

