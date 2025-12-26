首页 > 热点 > 关键词  > 小米17Ultra最新资讯  > 正文

小米17 Ultra徕卡版售罄 小米17 Ultra起售价6999元

2025-12-26 09:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:12月25日，小米正式发布小米17Ultra系列，同步推出标准版与徕卡版两款机型。

其中，定价7999元的小米17Ultra徕卡版凭借“年轻人的第一徕卡相机”的定位，引发市场高度关注。新品上架后迅速掀起抢购热潮，截至发稿前，线上全渠道各版本均已售罄，展现出强劲的市场号召力。

小米 17 Ultra 徕卡版、小米手机

作为与徕卡深度合作的结晶，小米17Ultra徕卡版将经典相机美学融入手机设计。其双拼机身灵感源自徕卡M系列，背部镶嵌的徕卡红标象征德国精工与光学技术的传承，通过直觉化设计实现功能与美学的平衡。更引人注目的是，该机创新配备大师变焦环，采用精密机械传动结构，可检测0.03mm级位移，通过齿轮咬合将旋转动作转化为精准数字信号。用户可自定义变焦范围、对焦、曝光补偿等参数，通过旋转环体即可快速切换影像模式，赋予创作更多自由度。

影像系统方面，小米17Ultra徕卡版搭载光影猎人1050L传感器，拥有5000万像素与f/1.67大光圈，结合LOFIC超高动态技术，在夜景拍摄中实现细腻的细节呈现与精准的色彩还原，让每一张照片都具备专业级质感。

从设计革新到交互突破，再到影像实力的全面升级，小米17Ultra徕卡版以7999元的定价切入高端市场，首销即售罄的表现印证了其产品力与品牌势能的双重提升。随着黄牛溢价现象的出现，市场对后续补货的期待值持续攀升。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 年轻人的第一台徕卡相机 小米17 Ultra徕卡版发布：7999元起

    小米与徕卡深化合作，于12月25日晚发布小米17 Ultra及联名徕卡版。徕卡版售价7999元起，设计灵感源自徕卡相机，配备经典红标、大师变焦环及专属画质模式。影像方面，新增大师变焦环与徕卡一瞬模式，复刻M9与M3 MONOPAN 50经典画质，并支持北斗+天通双卫星通信与安全加密芯片。

    ​小米17Ultra ​徕卡影像 ​新品发布会

  • 小米17 Ultra徕卡版来了！卢伟冰：徕卡深度参与 共同设计

    小米17 Ultra徕卡版今天正式公布，将在明晚的发布会上正式登场。 小米集团合伙人卢伟冰通过抖音晒出了新机的包装，可以看到小米和徕卡可乐标并列。 卢伟冰强调，这次小米17 Ultra徕卡版从相机的灵感设计，到整机的握持感受等等，徕卡都深度参与，共同设计。 此外，大家一直特别期待的经典可乐标也终于出现在小米手机上，这是徕卡以往联名中从未有过的。

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡版

  • 吴彦祖开箱小米17 Ultra徕卡版：So cool

    今天上午10点，小米17 Ultra徕卡版正式开售，定价7999元起。 吴彦祖也第一时间上手开箱了这款手机，并表示：这绝对是我收到最棒的新年礼物！” 据悉，吴彦祖这次担任了小米手机影像体验官，此前还为小米17 Ultra的红毯运镜模式拍摄了一段宣传片。 甚至小米集团总裁卢伟冰在发布会上介绍这个功能时还表示：谁拍谁就是吴彦祖。” 吴彦祖在开箱视频中强调，小米17 Ultra徕

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡版

  • 小米17 Ultra徕卡版官宣 配备经典徕卡红色可乐标

    小米正式宣布将推出与徕卡合作的全新力作——小米14 Ultra徕卡版，并展示了采用黑色简约设计的包装盒。该产品汲取百年徕卡影像灵感，旨在满足专业摄影的极致追求。此前数码博主爆料称其镜头圈带有变焦环，可旋转变焦和对焦，并配备经典徕卡红色可乐标，此次官宣证实了爆料的真实性。小米与徕卡的合作升级为“战略共创模式”，小米14 Ultra正是此模式下的首款杰作，�

    ​小米17Ultra ​徕卡版 ​包装盒

  • 新一代夜神！雷军：小米17 Ultra徕卡版是给行业的一个参考答案

    小米昨天发布了17 Ultra，对此雷军表示，这款新机在拍照上给了行业一个参考答案”。 今天，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在社交媒体上转发小米17 Ultra徕卡版的测评，并表示这款产品是Ultra系列的一次新的突破，而对整个行业而言，这也是一种新的参考答案”。 17 Ultra是小米和徕卡战略合作全面升级后的第一款产品，而双方合作的非常深度：除了徕卡进行影像调校外，�

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡合作

  • 小米17 Ultra红标徕卡版外观公布

    小米14 Ultra徕卡版正式发布，首次获得徕卡红标对外授权，标志着小米影像实力获高度认可。该机达到与徕卡手机同级的影像标准，有望以亲民价格让年轻用户体验徕卡魅力，成为他们的首台徕卡设备。

    ​小米17Ultra ​徕卡红标 ​影像实力

  • 年轻人第一台徕卡！小米17 Ultra徕卡版正式开售：7999元起

    小米17+Ultra徕卡版12月27日开售，定价7999元起，相比普通版贵500元。差价换来专属徕卡红标设计、专属画质、北斗+天通双卫星通信、安全隐私加密芯片及专属配件等。最大亮点是配备屋脊大师变焦环，采用精密机械传动结构，支持功能自定义，可快速切换不同影像参数。因性价比高，开售后迅速售罄，第三方平台出现大幅加价转售情况，基础版普遍超9000元，顶配版被炒至1万-1.1万元，溢价超20%。影像参数与普通版一致，主摄为5000万像素光影猎人1050L传感器，具备完整1英寸大底，搭载LOFIC超维感光技术，配备5000万像素超广角镜头，最大亮点是2亿像素连续光变，爆料称整个2026年都是唯一。

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡版

  • 小米17 Ultra亮相：迄今最薄Ultra 星空绿最夺目

    今晚小米17 Ultra正式亮相，机身厚度仅8.29毫米，比上一代薄1毫米以上，这也是迄今最薄Ultra。 卢伟冰在现场表示，很多用户抱怨各家手机影像不错但手感偏差，日常使用有压力。小米17 Ultra的目标是做一台日常使用没有压力的影像旗舰手机。 小米17 Ultra是小米Ultra系列首次采用2D直屏，干净利落，有四曲包裹式中框设计，手感好。 分段式音量按键采用圆形元素和超大脚设计，

    ​小米17 ​Ultra ​机身厚度

  • 7999元起年轻人第一台徕卡！小米17 Ultra徕卡版被炒至最高2万元

    小米昨晚发布了年轻人的第一台徕卡”，小米17 Ultra徕卡版官方定价仅仅7999元起。 作为对比，同样是16GB 512GB配置的小米17 Ultra普通版售价7499元，徕卡版本只贵了500元。 而这500元的差价，换来了专享徕卡经典红标设计、专享大师变焦环、专享徕卡专属画质、专享北斗 天通双卫星通信、专享安全隐私加密芯片、专属套装配件等等。 因为性价比极高，小米17 Ultra徕卡版开售之后�

    ​小米17 ​Ultra ​徕卡版

  • 卢伟冰发布会口误上热搜 小米17 Ultra徕卡版差点卖799元

    小米14 Ultra徕卡版发布，定价7999元起。发布会上，小米总裁卢伟冰口误将价格说成799元，引发网友热议，但很快纠正。该机采用经典双拼设计，灵感源自徕卡M系列相机，背部镶嵌经典徕卡红标，彰显德系工艺品质。尽管官方定价7999元，但市场反应热烈，16GB+1TB版本已被黄牛加价至万元以上，溢价超千元。这款手机凭借独特设计、徕卡光学品质及合理定价策略，成为消费者关注的焦点，为小米在高端手机市场再添猛将。

    ​小米17Ultra ​徕卡版 ​新品发布会

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM