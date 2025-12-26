小米17 Ultra徕卡版售罄 小米17 Ultra起售价6999元

站长之家（ChinaZ.com）12月26日 消息:12月25日，小米正式发布小米17Ultra系列，同步推出标准版与徕卡版两款机型。

其中，定价7999元的小米17Ultra徕卡版凭借“年轻人的第一台徕卡相机”的定位，引发市场高度关注。新品上架后迅速掀起抢购热潮，截至发稿前，线上全渠道各版本均已售罄，展现出强劲的市场号召力。

作为与徕卡深度合作的结晶，小米17Ultra徕卡版将经典相机美学融入手机设计。其双拼机身灵感源自徕卡M系列，背部镶嵌的徕卡红标象征德国精工与光学技术的传承，通过直觉化设计实现功能与美学的平衡。更引人注目的是，该机创新配备大师变焦环，采用精密机械传动结构，可检测0.03mm级位移，通过齿轮咬合将旋转动作转化为精准数字信号。用户可自定义变焦范围、对焦、曝光补偿等参数，通过旋转环体即可快速切换影像模式，赋予创作更多自由度。

影像系统方面，小米17Ultra徕卡版搭载光影猎人1050L传感器，拥有5000万像素与f/1.67大光圈，结合LOFIC超高动态技术，在夜景拍摄中实现细腻的细节呈现与精准的色彩还原，让每一张照片都具备专业级质感。

从设计革新到交互突破，再到影像实力的全面升级，小米17Ultra徕卡版以7999元的定价切入高端市场，首销即售罄的表现印证了其产品力与品牌势能的双重提升。随着黄牛溢价现象的出现，市场对后续补货的期待值持续攀升。

