小米17 Ultra徕卡版官宣 配备经典徕卡红色可乐标

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今日，小米正式对外宣布即将推出全新力作——小米17Ultra徕卡版，同时大方晒出了新机的包装盒。

此次亮相的小米17Ultra徕卡版包装盒采用黑色设计，简约而大气。正面醒目地印着小米和徕卡可乐标”Logo，两大品牌的标志性元素碰撞在一起，彰显着独特的魅力与高端质感。小米方面表示，小米17Ultra徕卡版是汲取百年徕卡影像灵感精心打造的作品，承载着对专业摄影的极致追求。

事实上，在此之前就有数码博主爆料过相关消息。该博主称小米17Ultra会推出特殊版本，其镜头圈带有变焦环，能够旋转变焦和对焦，并且还会配备经典的徕卡红色可乐标”，如今小米的官宣无疑证实了这一爆料的真实性。

小米集团与徕卡相机公司的合作再度升级，双方在已经取得显著成效的联合研发”基础上，引入了全新的战略共创模式”。小米17Ultra正是这一全新合作模式下的首款杰作。这种战略共创模式”意味着双方将开展更紧密、多层次的合作，旨在打破移动影像的传统思维定式，突破应用场景的局限。双方从产品源点开启深度共创，将徕卡相机制造所蕴含的专业光学知识、独特美学哲思以及交互理念融入其中，力求彻底重构移动影像体验。

（举报）