小米17 Ultra徕卡版官宣 配备经典徕卡红色可乐标

2025-12-26 11:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今日，小米正式对外宣布即将推出全新力作——小米17Ultra徕卡版，同时大方晒出了新机的包装盒

此次亮相的小米17Ultra徕卡版包装盒采用黑色设计，简约而大气。正面醒目地印着小米和徕卡可乐标”Logo，两大品牌的标志性元素碰撞在一起，彰显着独特的魅力与高端质感。小米方面表示，小米17Ultra徕卡版是汲取百年徕卡影像灵感精心打造的作品，承载着对专业摄影极致追求。

徕卡红色可乐标来了！小米17 Ultra徕卡版官宣

事实上，在此之前就有数码博主爆料过相关消息。该博主称小米17Ultra会推出特殊版本，其镜头圈带有变焦环，能够旋转变焦和对焦，并且还会配备经典的徕卡红色可乐标”，如今小米的官宣无疑证实了这一爆料的真实性。

小米集团与徕卡相机公司的合作再度升级，双方在已经取得显著成效的联合研发”基础上，引入了全新的战略共创模式”。小米17Ultra正是这一全新合作模式下的首款杰作。这种战略共创模式”意味着双方将开展更紧密、多层次的合作，旨在打破移动影像的传统思维定式，突破应用场景的局限。双方从产品源点开启深度共创，将徕卡相机制造所蕴含的专业光学知识、独特美学哲思以及交互理念融入其中，力求彻底重构移动影像体验。

  • 吴彦祖开箱小米17 Ultra徕卡版：So cool

    今天上午10点，小米17 Ultra徕卡版正式开售，定价7999元起。 吴彦祖也第一时间上手开箱了这款手机，并表示：这绝对是我收到最棒的新年礼物！” 据悉，吴彦祖这次担任了小米手机影像体验官，此前还为小米17 Ultra的红毯运镜模式拍摄了一段宣传片。 甚至小米集团总裁卢伟冰在发布会上介绍这个功能时还表示：谁拍谁就是吴彦祖。” 吴彦祖在开箱视频中强调，小米17 Ultra徕

  • 小米17 Ultra红标徕卡版外观公布

    小米14 Ultra徕卡版正式发布，首次获得徕卡红标对外授权，标志着小米影像实力获高度认可。该机达到与徕卡手机同级的影像标准，有望以亲民价格让年轻用户体验徕卡魅力，成为他们的首台徕卡设备。

  • 新一代夜神！雷军：小米17 Ultra徕卡版是给行业的一个参考答案

    小米昨天发布了17 Ultra，对此雷军表示，这款新机在拍照上给了行业一个参考答案”。 今天，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在社交媒体上转发小米17 Ultra徕卡版的测评，并表示这款产品是Ultra系列的一次新的突破，而对整个行业而言，这也是一种新的参考答案”。 17 Ultra是小米和徕卡战略合作全面升级后的第一款产品，而双方合作的非常深度：除了徕卡进行影像调校外，�

  • 小米17 Ultra徕卡版售罄 小米17 Ultra起售价6999元

    小米于12月25日发布小米17 Ultra系列，包括标准版和徕卡版。其中，定价7999元的徕卡版定位“年轻人的第一台徕卡相机”，引发市场关注。新品上市后迅速售罄，展现强劲市场号召力。该机设计融合徕卡经典美学，配备创新大师变焦环，采用精密机械传动结构，可检测0.03mm级位移，实现精准对焦。影像方面搭载光影猎人1050传感器，拥有5000万像素和f/1.67大光圈，结合LOFIC超高动态技术，提升夜景细节与色彩还原。从设计创新到影像升级，小米17 Ultra徕卡版以高端定位切入市场，首销售罄印证其产品力与品牌势能的双重提升。

  • 小米17 Ultra徕卡版来了！卢伟冰：徕卡深度参与 共同设计

    小米17 Ultra徕卡版今天正式公布，将在明晚的发布会上正式登场。 小米集团合伙人卢伟冰通过抖音晒出了新机的包装，可以看到小米和徕卡可乐标并列。 卢伟冰强调，这次小米17 Ultra徕卡版从相机的灵感设计，到整机的握持感受等等，徕卡都深度参与，共同设计。 此外，大家一直特别期待的经典可乐标也终于出现在小米手机上，这是徕卡以往联名中从未有过的。

  • 卢伟冰发布会口误上热搜 小米17 Ultra徕卡版差点卖799元

    小米14 Ultra徕卡版发布，定价7999元起。发布会上，小米总裁卢伟冰口误将价格说成799元，引发网友热议，但很快纠正。该机采用经典双拼设计，灵感源自徕卡M系列相机，背部镶嵌经典徕卡红标，彰显德系工艺品质。尽管官方定价7999元，但市场反应热烈，16GB+1TB版本已被黄牛加价至万元以上，溢价超千元。这款手机凭借独特设计、徕卡光学品质及合理定价策略，成为消费者关注的焦点，为小米在高端手机市场再添猛将。

  • 小米17 Ultra开卖 线下用户首选徕卡版：7999元定价良心

    小米17 Ultra正式开卖，一同开售的还有徕卡版，如果是你会买哪个呢？ 从一些晒单的用户来看，基本首选都是小米17 Ultra徕卡版，毕竟7999元起的价位，相比普通版性价比高出了不少（贵500元可以附赠很多配套的徕卡配件等）。 有博主更是直言：从线下反馈来看，这次买小米17 Ultra的大部分都是小米17 Ultra徕卡版，小米超高端成了！ ” 按照之前小米官方公布的细节，小米17 Ultr

  • 年轻人第一台徕卡！小米17 Ultra徕卡版正式开售：7999元起

    小米17+Ultra徕卡版12月27日开售，定价7999元起，相比普通版贵500元。差价换来专属徕卡红标设计、专属画质、北斗+天通双卫星通信、安全隐私加密芯片及专属配件等。最大亮点是配备屋脊大师变焦环，采用精密机械传动结构，支持功能自定义，可快速切换不同影像参数。因性价比高，开售后迅速售罄，第三方平台出现大幅加价转售情况，基础版普遍超9000元，顶配版被炒至1万-1.1万元，溢价超20%。影像参数与普通版一致，主摄为5000万像素光影猎人1050L传感器，具备完整1英寸大底，搭载LOFIC超维感光技术，配备5000万像素超广角镜头，最大亮点是2亿像素连续光变，爆料称整个2026年都是唯一。

  • 年轻人的第一台徕卡相机 小米17 Ultra徕卡版发布：7999元起

    小米与徕卡深化合作，于12月25日晚发布小米17 Ultra及联名徕卡版。徕卡版售价7999元起，设计灵感源自徕卡相机，配备经典红标、大师变焦环及专属画质模式。影像方面，新增大师变焦环与徕卡一瞬模式，复刻M9与M3 MONOPAN 50经典画质，并支持北斗+天通双卫星通信与安全加密芯片。

  • 小米史上最强影像机皇！小米17 Ultra徕卡版独享徕卡红标、机械变焦环 定价冲新高

    今日，小米17 Ultra徕卡版官宣，这是小米规格最高的影像旗舰。 数码博主数码闲聊站”透露，除独享徕卡红标和机械变焦环外，小米17 Ultra徕卡版的软件、相机和外观都会有独占功能，海外甚至直接叫Leitz Phone。

