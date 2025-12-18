雷军宣布小米17 Ultra下周发布：夜景画质与长焦创作体验革新

站长之家（ChinaZ.com）12月18日 消息:今日，小米创办人、董事长兼CEO雷军正式对外宣布，备受期待的小米17Ultra将于下周正式亮相。此次发布，小米与徕卡的影像战略合作再度升级，携手推出划时代的光学系统方案，并首次在移动影像领域引入徕卡APO认证长焦镜头，为移动影像长焦创作带来颠覆性体验革新，同时在夜景画质表现上也有显著提升。

据官方透露及多方爆料，小米17Ultra在外观设计上回归直屏风格，并采用超级像素技术，以低于1.5K的功耗实现超越传统2K的清晰度，同时支持超声波屏幕指纹识别，提升用户解锁体验。在核心性能方面，该机搭载第五代骁龙8至尊版处理器，内置接近7000mAh的超大容量电池，支持100W有线快充和80W无线快充，确保长时间使用不断电。此外，小米17Ultra还保留了IP68防尘防水功能与超声波指纹识别，提升整机耐用性与安全性。

影像系统方面，小米17Ultra进行重大调整，改为三摄配置。主摄采用国产厂商豪威的全新旗舰传感器OV50X，拥有1英寸超级大底，像素尺寸达1.6μm，支持双模拟增益（DAG）HDR技术，动态范围高达16EV，可提供接近110db的单次曝光HDR效果。此外，该机还配备5000万像素超广角镜头(OV50M或三星JN5，支持微距拍摄)以及2亿像素潜望长焦镜头(三星S5KHPE，推测支持5倍光学变焦)，满足用户多场景拍摄需求。

值得一提的是，此次发布会除小米17Ultra外，还有一款重磅产品有望同台登场——小米NAS。这款产品的加入，无疑将进一步丰富小米的智能生态产品线，为用户带来更多便捷与惊喜。随着发布日期的临近，小米17Ultra及小米NAS的更多细节将逐步揭晓，值得期待。

