阿里发布通义万相2.6系列模型 支持角色扮演功能

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:阿里巴巴重磅推出新一代通义万相2.6系列模型，在专业影视制作与图像创作领域实现了突破性升级，为行业带来了全新的技术解决方案。

通义万相2.6系列模型的一大亮点在于，它是国内首个支持角色扮演功能视频生成模型。这一创新功能融合了音画同步、多镜头生成、声音驱动等核心技术，构建起当前全球功能最为完整的视频生成体系。在模型结构方面，通义万相2.6集成了多项前沿创新技术。它能够对输入的参考视频进行多模态联合建模与深度学习，精准捕捉具有时序信息的主体情绪、姿态，以及多角度的全面视觉特征。

同时，该模型还能提取音色、语速等声学特征，并在生成阶段将这些特征作为参考条件进行精准控制，从而实现了从画面到声音的全感官、全维度一致性保持与迁移。目前，万相2.6已能够支持单人和多人的表演场景，为视频创作提供了更丰富的可能性。

此次发布的通义万相2.6在性能上也有了显著提升。它进一步优化了画质、音效以及指令遵循等能力，单次视频生成时长达到了国内最高的15秒，为用户提供了更充裕的创作空间。此外，万相2.6还新增了角色扮演和分镜控制两大核心功能。借助角色扮演功能，用户可以一键完成单人、多人以及人与物合拍的视频创作，极大地简化了创作流程。而分镜控制功能则能够自动实现多镜头切换等专业任务，精准满足专业影视级场景的严苛需求。

目前，用户可通过访问万相官网（https://tongyi.aliyun.com/wan/）了解更多相关信息。

