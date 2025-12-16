马斯克身家跃升至6770亿美元 特斯拉股价收涨3.56%

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:美东时间本周一，美股市场经历了一场戏剧性波动，开盘高开后迅速跳水，最终三大指数全线收跌，市场情绪低迷。

然而，在这片黯淡的市场中，特斯拉却成为了一抹亮色。其股价逆势上涨3.56%，市值一夜之间增加了537亿美元，折合人民币高达3786亿元，展现了强劲的市场表现。

与此同时，特斯拉创始人埃隆·马斯克的个人财富也迎来了历史性时刻。据福布斯最新发布的数据显示，马斯克的身家已经飙升至6770亿美元，成为人类历史上首位身家超过6000亿美元的富豪，此前从未有人能够突破5000亿美元的大关，这一成就无疑将载入史册。

马斯克的财富神话并未止步于此。据透露，他旗下的太空探索技术公司SpaceX正在积极筹备，计划在明年中后期上市，目标估值高达约1.5万亿美元。这一估值规模足以与沙特阿美在2019年创下的约1.7万亿美元纪录相媲美，引发了市场的广泛关注和期待。

根据彭博财富指数的估算，马斯克持有SpaceX大约42%的股权。这意味着，一旦SpaceX成功上市，马斯克的个人财富有望进一步飙升，甚至有望成为全球首位万亿美元级别的富豪，这无疑将为他的财富传奇再添浓墨重彩的一笔。

（举报）