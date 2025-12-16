vivo S50发布：售价2999元起

站长之家（ChinaZ.com）12月16日 消息:近日，vivo正式发布了备受瞩目的S系列新成员——vivo S50，并邀请知名演员田曦薇担任代言人。这款新机在售价方面诚意满满，12GB +256GB版本售价2999元;12GB +512GB版本售价3299元;16GB +512GB版本售价3599元，为消费者提供了多样化的选择。

vivo S50此次在影像领域实现了大幅升级，堪称“长焦Live神器”。它配备了索尼5000万像素大底潜望长焦镜头，传感器尺寸达1/1.95英寸，支持3倍光学变焦、6倍高品质变焦，最高可实现100倍变焦。

不仅如此，该机还加入了旗舰同款影像算法，使得长焦具备主摄级色彩还原能力和出色的动态范围，为用户带来超越同档产品的长焦拍摄体验。借助大模型画质增强技术，在10倍及以上变焦时，画面清晰度显著提升，细节表现更为丰富，真正成为望远能手。

工业设计上，vivo S50采用轻薄设计，机身厚度仅7.49mm，共有灵感紫、悠悠蓝、深空黑和告白等多彩配色。其中，告白配色采用纱缎光刻工艺，在微米级的纹理层上，通过千万个点阵光栅的精密排列，雕塑出灵动光感。随着角度变换，光影和色彩也会有所不同，尽显简洁优雅。

核心配置方面，vivo S50同样表现出色。它采用6.59英寸屏幕，搭载高通第三代骁龙8s处理器，前置5000万像素镜头，后置则由5000万主摄、5000万潜望长焦以及800万超广角镜头组成，电池容量为6500mAh，支持90W闪充，为用户带来全方位的优质体验。

