首页 > 热点 > 关键词  > GPT-5.2最新资讯  > 正文

OpenAI发布GPT升级版本：GPT-5.2来了 OpenAI发布

2025-12-12 08:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:今日凌晨，OpenAI正式推出新一代大模型GPT-5.2，付费用户端及API同步开放。

OpenAI正式发布GPT-5.2！更实用：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增

GPT-5.2首次采用“三版本细分”策略，针对不同用户需求精准匹配能力。Instant版以速度优化为先，适配信息查询、文档翻译、基础写作等常规任务，主打“低延迟、高响应”，满足普通用户日常交互需求;Thinking版作为核心主力，聚焦复杂结构化任务，如编程、长文档分析、数学推理及项目规划，在企业级场景中担任“智能助手”;Pro版则为高端专家级版本，面向高难度任务，强调“极致准确性与可靠性”，可支撑科研辅助、金融建模、复杂系统调试等，堪称OpenAI当前能力天花板

OpenAI正式发布GPT-5.2！更实用：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增

OpenAI首席产品官Fidji Simo明确表示，三版本设计旨在“解锁更多经济价值”，真正实现做表格、写PPT、敲代码、看图、读长文等实用功能。数据显示，ChatGPT企业用户已通过前代模型日均节省40-60分钟，而GPT-5.2的重度用户预计每周可减少10小时以上重复性工作，职场效率提升显著。

OpenAI正式发布GPT-5.2！更实用：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增

技术性能方面，GPT-5.2在多个关键领域实现突破。职场效率上，它能直接生成表格、制作PPT、编写多语言代码;技术能力上，编程、数学与科学计算水平显著提升;同时，在事实准确性、多模态处理等方面也表现出色，进一步巩固了其作为生产力工具的地位。

此次发布不仅是技术上的重大飞跃，更标志着AI开始深入专业场景，成为推动行业变革的核心力量。此外，OpenAI还透露，计划于2026年第一季度上线成人模式，并将所有版本的知识库更新至2025年8月，确保信息贴近当前现实，为用户提供更精准、实用的服务。

OpenAI正式发布GPT-5.2！更实用：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • AI日报：Medeo AI新版视频Agent上线：OpenAI正式发布GPT-5.2；钉钉AI功能大升级

    本期AI日报聚焦多款AI产品更新：Medeo AI新版视频Agent支持自然语言一键改剧本，降低创作门槛；钉钉8.1.10将AI融入职场沟通，提升效率；OpenAI低调上线GPT-5.2，延迟显著降低，逻辑一致性提升，并推出支持私有化部署的成人模式；迪士尼投资100亿美元与OpenAI合作，推动IP在生成式AI中的创新应用；谷歌Gemini Deep Research开放API，供开发者构建研究应用；Cohere推出Rerank 4，上下文窗口扩展至32K，提升企业搜索精度；拓竹科技推出3D手办生成器“印你”，依托腾讯混元3D模型，简化3D建模流程；谷歌NotebookLM升级，为Ultra会员提供更高权限，优化智能笔记体验。

    ​AI ​视频创作 ​自然语言处理

  • AI日报：AI动画神器Seko 2.0上线；超强语音模型Qwen3-TTS发布；2025 年度字词候选公布

    本文介绍了近期AI领域多项重要进展：阿里发布Qwen3-TTS语音合成模型，支持49种音色和10种语言；推出全模态大模型Qwen3-Omni-Flash，支持实时流式交互。谷歌上线Gemini TTS 2.5，具备情绪化表达和多语言支持。商汤科技推出Seko 2.0，可一句话生成百集连贯动画。此外，DeepSeek入选年度汉字候选，Adobe与ChatGPT合作推出图像与PDF编辑功能，腾讯元宝AI推出QQ群消息总结功能，以及ChatGPT登顶美国苹果应用商店免费榜。这些进展展示了AI技术在语音、多模态、内容生成及日常应用方面的快速发展与普及。

    ​语音合成 ​AI模型 ​阿里通义千问

  • AI日报：可灵AI全量上线O1视频大模型；千问APP接入万相Wan2.5

    本文汇总了AI领域的最新动态：可灵AI发布O1视频大模型，支持多模态输入一键生成视频；千问APP接入万相Wan2.5，提升视频创作能力；PixVerse V5.5实现音画同步，简化视频制作；深度求索推出DeepSeek-V3.2，引入稀疏注意力机制降低成本；Runway发布Gen-4.5模型，增强视觉质量；谷歌优化AI搜索体验，Gemini 3 Pro扩展国际市场；Lovart推出Touch Edit功能，实现零门槛图像编辑；蚂蚁数科Agentar入选中国智能体开发赛道第一梯队，展现技术实力。

    ​AI ​视频大模型 ​多模态架构

  • AI日报：Kling 2.6将发布；千问APP推学习大模型；Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union 开源

    本期AI日报聚焦多领域AI进展：Kling 2.6发布，支持音频同步生成，AI视频进入有声时代；千问APP推出学习大模型，提升拍照答疑与作业批改能力；阿里通义实验室开源图像生成模型，实现精准控制；豆包手机助手遭遇微信登录异常，凸显生态兼容挑战；米哈游推出带猫语特色的AI聊天模型AnuNeko；亚马逊云科技发布三款新型AI智能体，其中Kiro可自主编程数日；IDC报告预测具身智能�

    ​AI视频 ​Kling ​2.6

  • OpenAI调查：AI工具使员工日均节省1小时

    OpenAI近期一项针对9000名员工的大型调查显示，其AI工具已帮助许多员工每天节省40至60分钟的专业工作时间，其中数据科学、工程、传播与会计等岗位的感受尤其明显。整体而言，四分之三的受访者认为AI提升了自己的工作速度或输出质量。 尽管AI热潮已持续三年，外界对其是否真正带来生产力红利仍存质疑。MIT今年8月的研究指出，绝大多数企业在生成式AI上的投入未能获得回�

    ​AI工具 ​工作效率 ​生产力红利

  • vivo Pad5 Pro柔光版官宣12月15日发布

    vivo Pad5Pro柔光版将于12月15日发布。新品在旗舰性能基础上，升级为13英寸3.1K超清护眼柔光屏，采用柔光技术减少反光，降低视觉疲劳。搭载天玑9400处理器，安兔兔跑分近300万，支持2.4K 120FPS超分超帧并发。延续144Hz刷新率、240Hz触控采样率，并采用自研双侧入光技术解决“阴阳屏”问题。内置12050mAh电池，支持66W闪充，最长待机70天。机身厚度6.07mm，重635g，兼顾轻薄与长续航。

    ​vivo ​Pad5Pro柔光版 ​3.1K超清护眼柔光屏

  • ChatGPT全球服务突发中断 OpenAI紧急修复

    OpenAI的人工智能助手ChatGPT于12月2日至3日连续出现服务中断，导致部分用户无法正常使用。 此次故障主要影响网页版用户，许多人在通过浏览器访问时遭遇无响应或加载失败的问题，而Mac桌面客户端在此期间运行正常，未受影响。 故障发生后，OpenAI迅速采取缓解措施，并于2日2时37分开始监测恢复进展。至当日3时，服务已确认完全恢复正常。公司随后发布声明，解释此次中断

    ​ChatGPT ​服务中断 ​OpenAI

  • AI日报：OpenAI将停止GPT-4o API访问；小米开源跨域具身大模型MiMo-Embodied；灵光上线6天突破200万下载

    OpenAI将停止GPT-4o模型API访问，开发者需尽快迁移至GPT-5.1系列。小米开源跨域具身大模型MiMo-Embodied，在29项基准测试中全面领先。清华提出“能力密度”评估体系，强调模型应注重高密度、轻规模。月之暗面即将融资40亿美元，计划明年启动IPO。灵光AI助手上线6天突破200万下载，展现强大市场潜力。谷歌在安卓版Chrome浏览器增加AI图像生成功能。Udio取消用户下载AI音乐作品权利，引发创作者不满。育碧推出首款可玩生成式AI项目“Teammates”，通过实时语音指令提升游戏体验。

    ​OpenAI ​GPT-4o ​API迁移

  • OpenAI奥特曼启动“红色警报”：全力改进ChatGPT 暂缓广告业务

    OpenAI首席执行官山姆奥特曼在内部备忘录中向员工宣布，公司将启动红色警报”紧急状态，以集中资源提升ChatGPT的核心能力，同时推迟广告业务等非核心项目。 备忘录显示，奥特曼将谷歌等竞争对手在生成式AI领域的技术突破视为直接威胁”，认为其快速迭代已对OpenAI构成严峻挑战。 为巩固市场地位，公司决定暂

    ​OpenAI ​ChatGPT ​生成式AI

  • AI不再健忘！红熊AI发布“记忆熊”，给大模型装上“海马体”

    当前大模型虽能力惊人，却普遍存在“记忆缺失”问题，制约了AI应用的深度与用户体验。红熊AI推出的开源记忆系统“记忆熊”，旨在突破这一瓶颈。它基于认知科学原理，构建了包含存储层、编排层和应用层的三层架构，模拟人类记忆的感知、提炼、关联与遗忘全周期，为智能体提供长期记忆框架。该系统不仅显著提升了任务性能与效率，降低了幻觉生成，更标志着AI设计从“即时响应”向“持续认知”的关键转变。记忆系统的完善，将驱动AI在医疗、教育、企业服务等领域实现更深度的智能化升级，开启人机协作的新时代。

    ​人工智能 ​大模型 ​记忆系统

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM