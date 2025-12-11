卢伟冰宣布小米将发布自产中央空调：米家中央空调Pro双风轮本月发布

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:今日，小米集团合伙人、总裁卢伟冰发文宣布，小米智能家电工厂首款产品——米家中央空调Pro双风轮系列即将正式登场，标志着小米在科技家电领域又迈出了坚实一步。

卢伟冰介绍，今年是小米科技家电战略全面突破的关键年，大家电业务实现了多项重大跨越。年初，米家中央空调的发布，开启了全品类高端化的新篇章;3月，小米大家电成功出海，年内完成了东南亚、欧洲两大市场的销售与服务闭环搭建;9月，空调产品升级至10年包修，覆盖全品类，让用户维修无忧。

随着刚刚竣工投产的小米智能家电工厂的加入，小米“人车家全生态”战略下的第三座大型智能制造基地正式落成。这一里程碑式的进展，使小米具备了智能手机、智能家电、智能汽车三大万亿规模赛道的完整智能制造体系能力。

小米智能家电工厂相比传统工厂，展现出了“高智高质高效”的显著优势。工厂实现了关键零部件100%质检，高度自动化生产，最快6.5秒即可下线一台空调。立体式智能物流覆盖全厂高达94%，同时引入了小米澎湃智能制造平台。注塑车间和钣金车间更是实现了100%的自动化生产，制造公差降低至0.05mm，确保了产品的高品质。

卢伟冰强调，小米大家电如今已完整具备设计、研发、生产、销售、服务的产业全流程能力闭环。未来，小米将继续坚持做产业价值的贡献者和产业进步的推动者，深耕核心技术，提升新零售和服务品质，推动传统家电智能化转型，以产品创新支撑集团全品类高端化战略。

米家中央空调Pro双风轮系列目前已开启预约，该系列专为中大户型设计，拥有双风轮、超低频6Hz等创新技术，支持新形态双出风，暖风下出带来超温暖体验。京东商品页已上架五款不同型号，包括5匹一拖四、6匹一拖四、大6匹一拖五、7匹一拖六、8匹一拖六，最高8匹一拖六机型直击大户型及高端用户需求。

该系列覆盖5至8匹全档位配置，APF值高达5.4，远超国家一级能效标准。顶配8匹一拖六机型制冷量达22500W，最大可覆盖190平空间。创新双风轮采用200W双独立电机驱动，风量提升39%，达到7008m³/h超大风量。新品还搭载了补气增焓双缸压缩机，支持-28℃至65℃宽温域稳定运行，适应极寒极热环境。同时，三排冷凝器与蒸发器的足量配置，大幅提升了换热效率。

在智能体验方面，米家中央空调Pro双风轮系列延续了小米生态优势，配备智能空气管理面板，可联动空净、加湿器等设备，支持风吹人、风避人等模式，为用户带来更加智能、舒适的家居生活。

（举报）