经典版QQ宣布回归 腾讯张军回应：偏好有时候是一种轮回

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，腾讯公关总监张军针对经典版QQ回归一事发文回应称:“偏好，有时候是一种轮回。”这一言论迅速引发网友关注与讨论。

此前一日，腾讯QQ官方宣布PC端经典模式正式回归，消息一出便在网络上掀起热议浪潮。

此次经典版QQ回归，最受瞩目的亮点当属双模式自由切换功能。其中，效率模式延续了用户熟悉的三栏布局，将消息列表与聊天窗口一体化呈现，极大满足了职场人士高效办公的需求，让他们在处理工作消息时更加得心应手。而经典模式则精准复刻了2014年前的设计风格，纵向窄面板搭配独立聊天窗口，原汁原味地还原了当年的使用体验，就连个性签名、天气提示等细节之处也一一呈现，勾起了众多老用户的回忆。

不仅如此，Windows版本的经典版QQ还保留了“贴边隐藏”这一实用功能，被网友们戏称为“摸鱼刚需”，在需要专注工作或隐藏聊天窗口时，这一功能显得尤为贴心。同时，曾经需要会员才能解锁的“调色盘”功能如今全面免费开放，用户还能上传图片自动提取颜色生成专属主题，气泡、界面色调也会同步适配，满足了用户个性化定制的需求。

在功能方面，经典版QQ同样进行了诸多升级。它支持批量导入表情包，让用户能够轻松将收藏的趣味表情一键导入，丰富聊天体验;还支持导入历史版本聊天记录，方便用户查找过往的聊天信息。此外，频道功能也得到了优化，打开速度大幅提升，无论是社群交流还是办公协作，都能更加流畅地进行。

