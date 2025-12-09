首页 > 热点 > 关键词  > 腾讯QQ最新资讯  > 正文

经典版QQ宣布回归 腾讯张军回应：偏好有时候是一种轮回

2025-12-09 11:29 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，腾讯公关总监张军针对经典版QQ回归一事发文回应称:“偏好，有时候是一种轮回。”这一言论迅速引发网友关注与讨论。

此前一日，腾讯QQ官方宣布PC端经典模式正式回归，消息一出便在网络上掀起热议浪潮。

经典版QQ回归！腾讯张军回应：偏好有时候是一种轮回

此次经典版QQ回归，最受瞩目的亮点当属双模式自由切换功能。其中，效率模式延续了用户熟悉的三栏布局，将消息列表与聊天窗口一体化呈现，极大满足了职场人士高效办公的需求，让他们在处理工作消息时更加得心应手。而经典模式则精准复刻了2014年前的设计风格，纵向窄面板搭配独立聊天窗口，原汁原味地还原了当年的使用体验，就连个性签名、天气提示等细节之处也一一呈现，勾起了众多老用户的回忆。

不仅如此，Windows版本的经典版QQ还保留了“贴边隐藏”这一实用功能，被网友们戏称为“摸鱼刚需”，在需要专注工作或隐藏聊天窗口时，这一功能显得尤为贴心。同时，曾经需要会员才能解锁的“调色盘”功能如今全面免费开放，用户还能上传图片自动提取颜色生成专属主题，气泡、界面色调也会同步适配，满足了用户个性化定制的需求。

在功能方面，经典版QQ同样进行了诸多升级。它支持批量导入表情包，让用户能够轻松将收藏的趣味表情一键导入，丰富聊天体验;还支持导入历史版本聊天记录，方便用户查找过往的聊天信息。此外，频道功能也得到了优化，打开速度大幅提升，无论是社群交流还是办公协作，都能更加流畅地进行。

  • 腾讯官宣经典版QQ回归 PC端支持双模式切换

    腾讯QQ经典版于12月8日正式回归PC端，带来全新体验。界面支持双模式切换，效率模式界面简洁，消息列表与聊天窗口可分可合，操作更灵活。色彩搭配全面开放，调色盘免费提供多种主题方案，支持自定义主题、气泡等，打造个性化界面。频道功能体验优化，使用更流畅高效。此外，支持批量导入表情包，聊天更生动有趣，还能导入历史版本聊天记录，帮助用户找回珍贵回忆。

    ​QQ经典版回归 ​PC端QQ新特性 ​双模式切换

  • 经典版QQ上线引发怀旧潮：网友集体呼唤QQ宠物和经典农场回归

    近日，经典版QQ回归引发大批网友回忆杀。 据悉，本次回归的经典版QQ最亮眼的莫过于双模式自由切换，其中经典模式则精准复刻2014年前的设计，纵向窄面板、独立聊天窗口原汁原味，连个性签名、天气提示这些细节都逐一还原。 经典QQ的回归，也是掀起一波功能许愿潮”，有网友纷纷表示：跪求把QQ宠物请回来吧”、求QQ经典农场回归，当年偷菜的快乐忘不了”、QQ空间那些

    ​经典版QQ ​QQ回归 ​双模式切换

  • QQ PC端“经典模式”回归，熟悉的窄面板回来了

    QQ PC版近日迎来更新，经典模式界面正式回归，用户可前往官网下载体验。本次更新重新引入窄面板与独立聊天窗口设计，支持与三栏布局的效率模式自由切换，兼顾不同用户偏好。同时，个性签名、天气、资料卡等经典功能也陆续回归。此外，调色盘功能全面免费开放，用户可上传图片一键生成专属主题，打造个性化聊天界面。QQ PC版在办公、学习等专业场景中仍不可替代，其经典截图、大文件传输等功能深受用户青睐。

    ​QQ ​PC版更新 ​经典模式回归

  • QQ群聊已支持使用元宝AI总结：迅速掌握要点

    腾讯QQ群聊推出“元宝AI总结”功能，当群内未读消息积累到一定程度时，聊天界面会智能浮现总结气泡。用户点击即可获得一份图文并茂的群聊精华总结，快速掌握热点发言、关键图片等信息要点，将冗长消息浓缩为一页精华。该功能支持点击跳转原文，确保信息不遗漏，尤其适用于学习群、家长群等场景，能有效缓解“爬楼”焦虑。腾讯强调，总结内容仅用户自己可见，充分保障隐私安全。

    ​QQ群聊 ​元宝AI总结 ​腾讯

  • 每日互动个知·智能工作站摘得2025好体验奖 用户体验受行业认可

    智联万物，共生新境。12月4日-6日，第21届国际用户体验大会User Friendly2025在云南·大理成功举办。本届大会由北京光华设计发展基金会、国际设计联合会指导，国际用户体验专业协会UXPA（中国）主办。用户体验领域专家、人工智能领域专家以及商业领袖代表、行业精英等齐聚一堂，分享前沿观点和实践经验，引领体验行业发展。数据智能领军企业每日互动作为大会战略合作单�

    ​用户体验 ​国际用户体验大会 ​GXA好体验奖

  • 《王者荣耀》QQ与微信互通升级！商城赠礼功能试运行 送皮肤更方便了

    腾讯《王者荣耀》今日进行不停机更新，本次更新内容包括碎片商店上新、全新个性语音包与表情上线，以及英雄与装备调整等。 值得关注的是，本次更新还带来QQ区与微信区的进一步互通商城赠礼功能现已开启试运行，玩家可跨区向好友赠送皮肤等道具。

    ​王者荣耀更新 ​碎片商店 ​跨区互通

  • 经典动漫《灌篮高手》安西教练声优离世：享年79岁

    曾为《灌篮高手》安西教练配音的声优西村知道去世，享年79岁。 其所属事务所的讣告显示，西村知道于2025年11月29日去世，享年79岁。文中提到他此前因病疗养，葬礼将按家属意愿以家族葬形式举行。 西村知道自1980年代起参与动画配音，1988年为《魔神英雄传》主角献声，

    ​灌篮高手 ​声优去世 ​西村知道

  • 荣耀工程师谈豆包手机：AI时代新的交互模式探索

    字节跳动AI模型豆包发布手机助手技术预览版，内置与中兴合作的工程样机努比亚M153上小范围发售。豆包手机被视为AI时代交互模式新探索，尝试将AI能力深度整合进硬件闭环。但不少应用已对其限制，互联网厂商想借鸡下蛋建护城河挑战不小。未来AI手机需更多体验闭环，需战略耐心。豆包助手团队称将限制部分使用场景，包括刷分、刷奖励等，部分游戏类场景，暂时下线操作银行、互联网支付等金融类应用能力。同时正积极寻求与各应用厂商深度沟通，希望推动形成更清晰、可预期的规则。

    ​豆包手机助手 ​AI手机 ​交互模式

  • 海尔冰箱全域ToC模式造就多个爆款

    2025年以来，冰箱市场整体承压，但海尔冰箱实现量价双增，成为头部品牌中唯一逆势增长者。其核心在于推动“全域ToC”战略变革，让用户深度参与产品研发与营销。通过AI交互云、用户社区等数字化入口，海尔实时收集需求并快速迭代产品，如推出首款暖色调冰箱“麦浪”。营销上贴近用户场景，实施“3个30天”计划，从真实体验到生活化种草，有效提升产品热度。这种模式使“麦浪”冰箱9个月售出超百万台，成为行业爆款，同时减轻了经销商库存压力。

    ​海尔冰箱 ​全域ToC ​用户参与

  • 特斯拉FSD更新：允许车主在自动驾驶模式下发短信

    马斯克日前确认特斯拉FSD系统新增功能，允许用户在自动驾驶状态下发送短信。 今日，特斯拉更新FSD，该功能已随FSD v14.2.1版本推送，目前特斯拉正开放该软件免费试用。 有记者随即用2024款Model 3实测，验证其功能可行性。 实测显示，记者设定短途行程后按下开启自动驾驶”按钮，车辆便自动启动。 全程7分钟内，他用手机持续发消息，车辆未阻止操作，仅在途中提示轻握�

    ​特斯拉 ​FSD系统 ​自动驾驶

