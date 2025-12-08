vivo S50系列官宣将于12月15日发布

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日，vivo官微发布预热视频，正式官宣演员田曦薇担任vivo S50系列的美学大使，同时宣布新机定档12月15日19:00发布。这一消息迅速引发众多消费者和科技爱好者的关注。

vivo S50系列此次将带来两款机型，分别是S50Pro mini和S50，尺寸分别为6.31英寸和6.59英寸，满足不同用户对于手机屏幕大小的需求。

在性能配置上，两款机型各有亮点。S50Pro mini将搭载高通第五代骁龙8芯片，成为首款搭载这款芯片的小尺寸旗舰。五代骁龙8采用台积电3nm N3P工艺，配备高通第三代Oryon CPU（与第五代骁龙8至尊版同款），拥有2颗3.8GHz的“超级内核”(4MB L2)以及6颗3.32GHz的“性能核”(12MB L2)，还采用Adreno840GPU，性能表现值得期待。而S50标准版则搭载第三代骁龙8s，它与第三代骁龙8完全同源，采用4nm制程，CPU与第三代骁龙8同架构，同样具备出色的性能。

影像方面，vivo S50系列全系搭载索尼IMX882大底潜望镜，拥有同档最大的1/1.95英寸大底，这一配置也是很多旗舰机型所采用的。其中，S50Pro mini的影像实力更为突出，它拥有Vcs超感光仿生大底主摄、索尼IMX882大底潜望长焦镜头，前摄为5000万像素防畸变柔光自拍，还配备旗舰同款全焦段变焦闪光灯。此外，该系列全系搭载旗舰同款的清透自然人像算法，能够最大化保留面部细节，做到不吃妆、不P痣，真实质感完全保留，避免AI过度处理导致“拍得像假人”。

在ID设计上，vivo S50系列也独具特色。S50Pro mini采用横向后摄模组，S50标准版则为矩形镜组设计，全系配备航空铝金属中框，并采用全新纱缎光刻工艺，不仅质感十足，还兼具耐用性。

