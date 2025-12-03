雷军：小米汽车现车选购功能开放 现在下定本月提车

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:今日上午10点，小米创办人、董事长兼CEO雷军发文宣布，小米汽车现车选购功能正式全面开放，消费者可通过小米汽车APP进行选购。这一举措为众多不愿长时间等待交付的消费者提供了新的选择。

据了解，此次开放的现车涵盖全新现车、官方展车以及准新车三种类型。这些车辆均已通过严格质检，消费者购买后可享受快速提车服务，同时拥有完整原厂质保和售后保障，部分车型还可享受优惠。

具体来看，全新现车均为原厂新车，不过可能存在一定库龄。其来源主要是官方识别并处理的异常订单，以及部分因不可抗力因素导致用户无法提车的车辆。官方展车则是小米汽车官方门店用于静态展示的车辆（非试驾车），部分车辆在展陈期间可能产生轻微磨损，但小米已对车辆外观、内饰等进行了清洗整备，具体车况以车况确认书为准。准新车则是曾因运输等原因出现轻微瑕疵的原厂新车，这些车辆已完成官方修复及售前附加检验。

雷军特别强调，在2025年12月26日24点前完成锁单的消费者，预计可在2025年底前提车，即本月下定，本月就能把车开回家。此外，官方还承诺，如因小米汽车自身原因导致车辆在2026年才完成开票交付，消费者可享受跨年购置税补贴。

在选购流程方面，消费者在小米汽车App下定后，小米方面将在72小时内邀请准车主前往展车所在交付中心进行线下验车。只有确认车况无误后，订单才会进行锁单操作。若准车主超时未进行相关操作，订单将自动取消，且无法再次定购该车辆。

（举报）