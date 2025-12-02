2025年十大流行语公布：具身智能、活人感等上榜

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，《咬文嚼字》编辑部正式发布2025年度十大流行语榜单，“韧性”“苏超”“数字游民”“赛博对账”“具身智能”等词汇入选，既折射社会热点变迁，也凸显智能技术对语言生态的深刻影响。

位居榜首的“韧性”成为年度关键词，其内涵从经济抗压延伸至个体心理复原力，映射出社会集体应对挑战的坚韧特质。紧随其后的“苏超”延续“村超”现象热度，源自江苏草根足球联赛的火爆，彰显全民体育热潮与地域文化自信的双重张力。新职业群体“数字游民”则因突破地理限制的就业模式引发共鸣，成为数字化时代多元生活方式的缩影。

人工智能领域贡献多个热词:“具身智能”作为突破性概念，强调AI与物理世界的交互能力，推动机器人技术向实体化演进;“活人感”则以反讽姿态批判AI生成内容的机械性，呼吁保留人性化表达的温度。编辑部特别指出，智能技术正以“具身智能”“智能体”“数字人”等词根为锚点，重构语言体系，仅“智能”相关词汇就衍生出“智能驾驶”“智能家居”等数十个高频用语。

社会生活类词汇同样亮点纷呈:“赛博对账”揭示财务与生活管理数字化趋势;“谷子（经济）”以“GOODS”谐音代指小众兴趣消费，折射年轻群体文化偏好;“预制XX”从“预制菜”扩展至“预制生活”，暗含对标准化消费侵蚀个性化的批判。穿搭领域则诞生“XX基础，XX不基础”的对比梗，如“灰色基础，克莱因蓝不基础”，以幽默方式解构时尚规则。

双联词“从从容容、游刃有余/匆匆忙忙、连滚带爬”以对比手法戏谑呈现理想与现实的割裂，成为当代人生活状态失衡的集体写照。编辑部负责人表示，本年度流行语评选延续“社会学+语言学”双标准，既关注大事要事的社会传播度，也考察词汇的创新性与生命力，“韧性”“苏超”等词的高票入选，印证了社会热点与语言演进的同频共振。

语言学家分析称，智能时代的语言更新速度显著加快，新词创造呈现“技术驱动+文化反哺”特征。从“具身智能”到“活人感”，技术术语与人文关怀的碰撞，既记录着人工智能重塑世界的进程，也预示着人类将在语言重构中寻找技术与人性的平衡点。

（举报）