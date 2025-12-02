首页 > 热点 > 关键词  > DeepSeek-V3.2最新资讯  > 正文

DeepSeek同时发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2系列发布

2025-12-02 09:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，DeepSeek正式推出V3.2系列模型，包含标准版DeepSeek-V3.2与长思考增强版DeepSeek-V3.2-Speciale。此次更新不仅在推理性能上实现重大突破，更通过创新性技术架构重新定义了开源模型的能力边界。

目前，官方网页端、移动应用及API服务已全面升级至V3.2标准版，而Speciale版本则以临时API形式开放供学术研究使用。

DeepSeek-V3.2在平衡推理效率与输出质量方面取得突破性进展。该模型在公开推理基准测试中达到GPT-5水平，较前代产品Kimi-K2-Thinking输出长度减少42%，计算开销降低35%，特别适合问答场景与通用智能体任务。更引人注目的是，其思考模式首次实现与工具调用的深度融合，用户既可通过指令切换传统工具调用模式，也可在ClaudeCode等支持环境中激活深度推理能力。

微信截图_20251202090805.png

作为技术巅峰之作的DeepSeek-V3.2-Speciale，通过整合DeepSeek-Math-V2的定理证明模块，构建出具备超强逻辑验证能力的"数学推理引擎"。该模型在主流基准测试中表现媲美Gemini-3.0-Pro，更在2025年国际数学奥林匹克（IMO）、中国数学奥林匹克(CMO)、国际大学生程序设计竞赛全球总决赛(ICPC World Finals)及国际信息学奥林匹克(IOI)四大顶级赛事中斩获金牌。其中ICPC成绩达人类选手第二名，IOI位列第十，刷新了AI在结构化思维领域的纪录。

研发团队透露，Speciale版本通过独创的"难解答-易验证"强化学习框架，在1800个训练环境与8.5万条复杂指令中锤炼出卓越泛化能力。尽管该模型在复杂任务处理上展现出显著优势，但其高计算成本（较标准版增加3-5倍）与专项优化特性，决定其现阶段主要面向科研场景开放。官方特别说明，当前版本未针对日常对话进行优化，且不支持工具调用功能。

ModelScope：https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • V3.2逼近Gemini 3，DeepSeek硬气喊话：接下来我要堆算力了

    ​就在上周，OpenAI前首席科学家、现SSI CEO Ilya Sutskever在最新播客访谈中抛出一个重磅观点，过去五年的“age of scaling”正在走到头，预训练数据是有限的，单纯用更多GPU堆更大模型，哪怕再放大100倍，也未必能带来质变。所以我们又回到了以研究为核心的时代，只不过这次有了巨大的算力”，这一表态被视作对Scaling Law撞墙论的强力佐证。 然而仅过了几天，12月1日，DeepSeek用V3

    ​OpenAI ​Scaling ​Law

  • 网易有道词典2025年度词汇发布：DeepSeek当选！

    网易有道词典今天发布了2025年度词汇，deepseek以8672940次的年度搜索量成功当选。 有道词典表示，今年1月份，DeepSeek发布了深度推理模型R1，在复杂逻辑、数学与代码领域的表现跻身全球顶尖，并宣布全面开源。 这也使得2025年deepseek在有道词典的全球搜索量从0跃升至8672940，涨幅创下历史新高。

    ​deepseek ​2025年度词汇 ​深度推理模型R1

  • 免费AI搜索指数平台DeepGEO上线，国内首创geo指数分析服务

    国内首个专注AI搜索指数分析及品牌产品排名的专业工具DeepGEO平台正式上线，核心功能全部免费开放。该平台融合百度指数等权威数据与自研AI预测算法，提供多维、跨平台的AI搜索行为分析，填补了市场空白。用户可免费查询各类AI产品、技术及企业的综合搜索指数与口碑排名，并获取趋势洞察与未来热点预测。平台旨在降低AI行业数据分析门槛，赋能创业者、投资者及研究者，推动产业健康发展。

    ​AI搜索 ​geo指数平台 ​DeepGEO

  • GEO排名检测工具哪个比较好？深度AI搜索平台DeepGEO全面评测与推荐

    在AI技术飞速发展的当下，市场亟需能实时精准监测产品搜索热度与品牌排名的工具。DeepGEO作为国内首个专注AI搜索指数分析的专业平台，凭借跨平台数据整合、AI驱动预测及需求图谱构建等核心优势脱颖而出。它融合百度指数与海量算数数据，通过自研算法实现全网搜索行为深度洞察与趋势预测，为投资者、创业者及分析师提供全面参考，助其把握市场动态、优化战略布局。

    ​AI产品 ​搜索热度 ​品牌排名

  • AI搜索平台攻防易位？DeepGEO实时排名监测揭示行业新格局

    国内首个专注AI搜索指数与排名监测平台DeepGEO正式上线。其核心功能AI搜索平台排名监测填补了市场在量化评估与竞品追踪方面的空白，通过多源数据整合、动态排名更新和需求趋势预测，为用户提供实时精准的竞争洞察。平台适用于投资评估、产品优化及行业分析等多元场景，致力于成为AI搜索时代的“竞争情报中枢”，帮助用户把握市场格局与产品方向。

    ​AI搜索指数 ​AI搜索排名 ​竞争分析

  • AI日报：Kling 2.6将发布；千问APP推学习大模型；Z-Image-Turbo-Fun-Controlnet-Union 开源

    本期AI日报聚焦多领域AI进展：Kling 2.6发布，支持音频同步生成，AI视频进入有声时代；千问APP推出学习大模型，提升拍照答疑与作业批改能力；阿里通义实验室开源图像生成模型，实现精准控制；豆包手机助手遭遇微信登录异常，凸显生态兼容挑战；米哈游推出带猫语特色的AI聊天模型AnuNeko；亚马逊云科技发布三款新型AI智能体，其中Kiro可自主编程数日；IDC报告预测具身智能�

    ​AI视频 ​Kling ​2.6

  • Qwen用开源逆袭GPT的故事，千问APP要再干一遍

    Qwen模型逆袭GPT的策略，阿里准备再用一次。 2018年，OpenAI发布了自己的第一个模型GPT1，占据了技术先机，随后变得越来越封闭。在大洋彼岸，阿里几乎同一时间着手大模型研究，到2023年推出“通义千问”时，则选择了一条完全不同的路径:直接开源模型，允许开发者免费使用、改进和集成。 这个策略让Qwen逐步积累起规模，做到了如今全球开发者基于它发布了17万个衍生模型�

    ​文章搜索 ​核心标签 ​硅星人Pro

  • AI日报：OpenAI将停止GPT-4o API访问；小米开源跨域具身大模型MiMo-Embodied；灵光上线6天突破200万下载

    OpenAI将停止GPT-4o模型API访问，开发者需尽快迁移至GPT-5.1系列。小米开源跨域具身大模型MiMo-Embodied，在29项基准测试中全面领先。清华提出“能力密度”评估体系，强调模型应注重高密度、轻规模。月之暗面即将融资40亿美元，计划明年启动IPO。灵光AI助手上线6天突破200万下载，展现强大市场潜力。谷歌在安卓版Chrome浏览器增加AI图像生成功能。Udio取消用户下载AI音乐作品权利，引发创作者不满。育碧推出首款可玩生成式AI项目“Teammates”，通过实时语音指令提升游戏体验。

    ​OpenAI ​GPT-4o ​API迁移

  • 超越Gemini3、GPT5.1！阿里千问登顶空间推理全球冠军

    今日，空间推理基准测试SpatialBench更新了最新一期榜单，阿里千问的视觉理解模型Qwen3-VL、Qwen2.5-VL位列头两名，超越Gemini 3、GPT-5.1、Claude Sonnet4.5等国际顶尖模型。 SpatialBench榜单显示，Qwen3-VL-235B和Qwen2.5-VL-72B分别斩获13.5和12.9分，领先于Gemini 3.0 Pro Preview（9.6） 、GPT-5.1（7.5）、Claude Sonnet 4.5等海外顶尖模型。

    ​空间推理 ​AI大模型 ​视觉理解

  • Anthropic推出AI模型Claude Opus4.5：编程能力超群 接近顶尖工程师

    Anthropic于11月25日正式发布旗舰AI模型Claude Opus 4.5并投入商用。该模型在编程、智能代理等领域表现卓越，尤其在处理复杂研究任务及电子表格、PPT制作等办公场景显著优于同类产品。专业测试显示其编程能力超越谷歌Gemini 3 Pro与OpenAI GPT-5.1，在软件工程师闭卷测试中甚至超过所有历史人类考生。同步更新的多款配套工具（如浏览器扩展、Excel增强功能）进一步强化技术生态。目前该模型已全面接入企业级服务，标志着Anthropic在AI商业化进程中的关键突破。

    ​AI模型 ​Claude ​Opus4.5

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM