DeepSeek同时发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2系列发布

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:今日，DeepSeek正式推出V3.2系列模型，包含标准版DeepSeek-V3.2与长思考增强版DeepSeek-V3.2-Speciale。此次更新不仅在推理性能上实现重大突破，更通过创新性技术架构重新定义了开源模型的能力边界。

目前，官方网页端、移动应用及API服务已全面升级至V3.2标准版，而Speciale版本则以临时API形式开放供学术研究使用。

DeepSeek-V3.2在平衡推理效率与输出质量方面取得突破性进展。该模型在公开推理基准测试中达到GPT-5水平，较前代产品Kimi-K2-Thinking输出长度减少42%，计算开销降低35%，特别适合问答场景与通用智能体任务。更引人注目的是，其思考模式首次实现与工具调用的深度融合，用户既可通过指令切换传统工具调用模式，也可在ClaudeCode等支持环境中激活深度推理能力。

作为技术巅峰之作的DeepSeek-V3.2-Speciale，通过整合DeepSeek-Math-V2的定理证明模块，构建出具备超强逻辑验证能力的"数学推理引擎"。该模型在主流基准测试中表现媲美Gemini-3.0-Pro，更在2025年国际数学奥林匹克（IMO）、中国数学奥林匹克(CMO)、国际大学生程序设计竞赛全球总决赛(ICPC World Finals)及国际信息学奥林匹克(IOI)四大顶级赛事中斩获金牌。其中ICPC成绩达人类选手第二名，IOI位列第十，刷新了AI在结构化思维领域的纪录。

研发团队透露，Speciale版本通过独创的"难解答-易验证"强化学习框架，在1800个训练环境与8.5万条复杂指令中锤炼出卓越泛化能力。尽管该模型在复杂任务处理上展现出显著优势，但其高计算成本（较标准版增加3-5倍）与专项优化特性，决定其现阶段主要面向科研场景开放。官方特别说明，当前版本未针对日常对话进行优化，且不支持工具调用功能。

ModelScope：https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2

（举报）