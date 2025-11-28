雷军称继续向特斯拉学习 小米汽车能耗表现也非常不错

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:今日，雷军通过微博平台分享了懂车帝进行的一项高环续航极限测试结果，引发广泛关注。

在此次测试中，共有21辆纯电车参与，它们在高环道路上以120km/h的速度匀速行驶，同时满载负重375公斤，空调设定为24度自动风，动能回收调至最低档。测试结果令人瞩目，小米YU7凭借420公里的续航表现成为最长续航车型，而小米SU7则以54.86%的达成率位居榜首。

针对外界关于小米SU7能耗表现弱于特斯拉的疑问，雷军也给出了积极且详尽的回应。他表示，小米SU7作为一款C级车，拥有更大的车身尺寸和更高的配置，这自然导致车辆重量增加，进而使得能耗相对较高。雷军坦言:“SU7是C级车配置高，车会重一些，能耗肯定会高。”但他同时强调，小米汽车并不会因此满足，而是会继续向特斯拉等优秀企业学习，不断优化自身的能耗表现。

懂车帝的测试数据还显示，在20万级组别中，特斯拉的两款车型Model3和Model Y凭借出色的能耗表现排在了前两名，领先于小米SU7。然而，这并未影响小米汽车在续航达成率方面的优异表现，SU7依然以高达54.86%的达成率证明了其续航实力的强劲。

