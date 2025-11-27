理想汽车AI智能眼镜“Livis”官宣 将于12月3日发布

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:理想汽车正式官宣，将于12月3日重磅发布这款备受瞩目的智能眼镜。

从官方公布的预告视频中可以一窥这款智能眼镜的独特魅力。它堪称车机系统的延伸终端，将理想同学强大的AI能力从车内拓展至用户的日常生活场景。在外观设计上，“Livis”智能眼镜充分考虑了消费者的个性化需求，拥有多种配色可供选择，无论是追求时尚潮流还是低调稳重，都能找到适合自己的款式。

功能方面，“Livis”智能眼镜亮点十足。其目测设有双摄像头，这一设计赋予了它强大的物体识别能力，无论是日常物品还是特定场景中的物体，都能快速准确识别。同时，它还支持视频拍摄功能，方便用户记录生活中的精彩瞬间。此外，眼镜配备的拾音器也十分实用，具备“听音识曲”的功能，当用户听到好听的音乐却不知歌名时，只需通过眼镜就能轻松识别。

更为引人注目的是，“Livis”智能眼镜还支持远程控车功能。想象一下，在寒冷的冬天，当你还未走到车旁，就能通过智能眼镜提前打开车内的空调和座椅加热，一上车就能享受温暖舒适的环境;或者在双手拿着物品不方便开车门时，只需一个指令，就能让电动侧滑门自动打开，极大地提升了使用的便捷性。

（举报）