华为 Mate 80 Pro Max 发布 售价7999 元起

2025-11-25

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:在今日的华为Mate80系列、Mate X7及全场景新品线上发布会上，华为Mate80Pro Max旗舰手机正式亮相，凭借一系列创新技术和卓越配置吸引了众多目光，起售价7999元，其中16GB +512GB版本售价7999元，16GB +1TB版本售价8999元。

华为Mate80Pro Max在设计上独具匠心，采用全金属玄武架构，搭配全金属机身、光绘微纹与双环设计，尽显高端质感。机身配备第二代昆仑玻璃、超坚韧玄武机身以及超耐刮金属材质，耐摔能力提升20倍、抗弯折能力提升20%、耐刮能力提升2倍。同时，该机全系支持IP69级抗高温高压喷水、6米IP68级防尘抗水，防护性能出色。在前置设计方面，全系采用3D TOF超精密前置设计，包含3D ToF深感摄像头（ToF接收）、3D ToF深感摄像头(ToF发射)、前置摄像头以及AI姿态感应器。

屏幕方面，华为Mate80Pro Max业界首发搭载双层OLED架构的灵珑屏，堪称业界最亮的手机屏，拥有业界最高1% APL峰值亮度，高达8000nits，为用户带来极致的视觉体验。

性能表现上，华为Mate80系列内置方舟图形引擎，操作流畅度对比Mate70系列提升45%、加载速度提升34%;支持3DGS渲染加速，对比Mate70系列提升33%;支持光线追踪硬加速，每秒光线渲染可达2000万条。散热方面，华为Mate80Pro Max行业首发超冷双相变散热系统，确保手机在长时间高负荷运行下也能保持冷静。

通信功能上，华为Mate80Pro Max是业界通信功能集成度最高的智能手机。新机支持蜂窝通信、WiFi7+（地网）;天通卫星通信、北斗卫星消息(天网);还支持无网700MHz无网应急通信、2.4GHz畅连无网通信(无网)，全方位保障用户在各种环境下的通信需求。

影像系统是华为Mate80Pro Max的一大亮点。该机首发第二代红枫影像，搭载第二代红枫原色摄像头，进光量提升96%（2.45um超大像素尺寸）、超高动态范围提升300%(DCG双重实时融合技术)、超精细光谱感知提升25%(4×4创新光谱阵列)。此外，还搭载17.5EV超高动态主摄(5000万像素1/1.28"大底F1.4- F4.0十档可变光圈RYYB)、超广角摄像头(4000万像素F2.2RYYB)、4x光学微距长焦(5000万像素F2.1大光圈OIS RYYB)、6.2x光学超长焦 +12.4x光学品质变焦(5000万像素F3.2OIS RYYB)。华为Mate80还拥有专业影像套装，内置3.3x增倍镜和快拆拓展配件，满足专业用户的拍摄需求。

系统方面，华为Mate80Pro Max首发搭载鸿蒙HarmonyOS6操作系统，带来全新沉浸光感效果，拥有交互灵动粒子、通透质感材质、气态动效变化等特性;内置鸿蒙AI，覆盖效率、交互、影像、安全等场景，为用户带来更加智能便捷的使用体验。

