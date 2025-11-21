首页 > 热点 > 关键词  > 豆包输入法最新资讯  > 正文

豆包输入法正式版发布 支持下载智能离线模型

2025-11-21 08:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:豆包输入法正式版正式发布，其官方网站也同步开通上线，为用户提供了全新的输入体验。目前，该输入法已在小米应用商店成功上架，并计划陆续在其他安卓应用商店上架，方便更多用户下载使用。同时，官方透露，豆包输入法的iOS端已提交审核，用户需耐心等待上架。

豆包输入法页面设计简洁清爽，无任何广告干扰，为用户营造了一个纯净的输入环境。其中，中英文语音输入识别速度迅速，且能在语音输入结束后自动进行识别优化，大大提升了输入效率。此外，该输入法还支持下载智能离线模型，即便在无网或弱网环境下，用户也能畅享语音输入的便捷。

豆包输入法在功能上也颇具亮点。它提供了9键、26键等多种输入方式，满足不同用户的输入习惯。同时，该输入法还支持多种方言、英语以及中英混输，甚至轻声说话也能准确识别。用户还可以根据需求选择点击输入或长按输入等多种操作方式。此外，豆包输入法还集成了剪贴板、常用语、翻译等实用工具，并具备强大的联想能力，无论是文字、标点符号、emoji，还是公式、日期，都能轻松联想输入。

值得一提的是，豆包输入法还提供了智能输入和基础输入两种模式供用户选择。智能输入模式会将部分输入信息和应用场景等传输至云端处理，以提供更精准的输入建议;而基础输入模式则不会收集任何个人信息，仅使用本地资源支持输入，虽然缺失了语音转文字、翻译等功能，但更加注重用户隐私保护。

