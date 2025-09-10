首页 > 热点 > 关键词  > 苹果发布会最新资讯  > 正文

最贵17999！iPhone 17国行版售价公布 标准版也配120Hz高刷

2025-09-10 08:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:北京时间今日凌晨1点，苹果公司以“前方超燃”为主题举办了2025年秋季新品发布会，推出了一系列令人瞩目的新品，涵盖无线耳机、智能手表以及手机等多个品类，展现了苹果在科技创新领域的强大实力。

本次发布会最受关注的当属iPhone17系列，包括标准版iPhone17、全新iPhone Air以及专业级的iPhone17Pro/Pro Max，全系支持120Hz高刷新率，标志着iPhone全面进入高刷时代。

微信截图_20250910083312.png

iPhone17标准版售价5999元起（256GB），提供薰衣草紫色、青雾蓝色、黑色、白色以及鼠尾草绿色五种配色。它配备6.3英寸Super Retina XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术，最高可达120Hz，峰值亮度高达3000尼特。搭载A19芯片，采用3nm工艺，配备6核CPU和5核GPU，图形性能较前代提升20%。影像系统升级为4800万像素主摄和超广角镜头，前置摄像头传感器尺寸扩大一倍，支持人物居中功能，20分钟可充至50%电量。

微信截图_20250910083302.png

iPhone Air以仅5.6mm的厚度成为史上最薄的iPhone，售价7999元起。该机型采用5级钛金属机身，前后双面超瓷晶面板，提供深空黑、云白、浅金、天蓝四款配色。为实现极致轻薄设计，它取消了实体SIM卡槽，全球统一采用eSIM（在中国仅支持中国联通eSIM）。搭载A19Pro芯片，配备苹果全新C1X调制解调器，速度比前代提升2倍，能耗降低30%，同时集成自研N1芯片，支持Wi-Fi7和蓝牙6.0。配备6.5英寸屏幕，支持3000nit亮度和120Hz刷新率，后置4800万像素单摄，在iOS26的AI省电技术加持下，可支持全天使用，将于9月12日晚8点接受预购，9月19日发售。

微信截图_20250910083254.png

iPhone17Pro系列起售价8999元，Pro Max起售价9999元，首次提供2TB存储版本。该系列采用一体成型的航空级铝合金机身，背部采用巨大的横向矩阵相机模组，首次加入VC均热板散热系统，散热效率是钛金属的20倍。搭载A19Pro处理器（6核CPU，6核GPU），持续性能较前代提升40%。前置1800万像素摄像头，后置首次配备三颗4800万像素镜头，均支持Fusion技术。其中，Pro Max专属搭载4800万像素融合长焦相机，支持8倍光学变焦，为“iPhone史上最长光学变焦”。影像系统支持最高40倍数字变焦，以及杜比视界HDR、4K120帧、ProRes Log等专业录制功能。iPhone17Pro Max eSIM版本视频播放续航可达39小时，成为续航最强的iPhone，该系列也将于9月12日晚8点接受预购，9月19日发售。

微信截图_20250910083238.png

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果发布会前瞻：最大看点iPhone Air iPhone17或成国内首款无卡槽手机

    苹果公司即将于北京时间2025年9月10日发布的iPhone17系列，或将创造中国手机市场新纪录——成为首款取消物理SIM卡槽的智能手机。 据产业链消息，该系列中的iPhone17Air机型将采用极致轻薄设计，机身厚度仅约5.5毫米，较前代缩减25%，为此彻底取消传统卡槽，全面转向eSIM技术。

    ​iPhone17 ​eSIM技术 ​手机市场

  • 最贵iPhone诞生 网友：iPhone17 Pro长得像充电宝

    今日凌晨，苹果正式发布iPhone17Pro与iPhone17Pro Max，以颠覆性设计语言与技术创新引发行业震动。这款被称作"苹果近五年最大外观革新"的旗舰机型，首次采用航空级铝合金一体成型机身，通过多道锻造工艺与精密阳极氧化处理，在实现轻量化的同时确保结构强度，彻底告别前代钛金属方案。 机身设计呈现显著功能导向特征:背部配备横向矩阵式金属凸台，集成VC均热板散�

  • iPhone首现2TB内存！iPhone17系列价格公布

    苹果公司正式公布了iPhone17全系国行价格，此次定价策略可谓别出心裁，不仅突破了以往的价格下限，更将上限提升至全新高度。 本次iPhone17全系产品做出重大调整，取消了128GB入门版本，改为256GB起步。 其中，iPhone17标准版虽维持5999元的起售价，但相当于让消费者以相同价格直接升级至256GB存储，实现了“原地升杯”。而且，这并非苹果单纯让利消费者，而是巧妙卡位6000元�

    ​iPhone17价格 ​iPhone17存储升级 ​iPhone17国行

  • iPhone17系列登场！苹果官网下架iPhone16Pro系列

    今天凌晨，苹果公司如期举办新品发布会，正式推出iPhone17、iPhone Air、iPhone17Pro和iPhone17Pro Max四款新机型。这一系列新品的亮相，瞬间吸引了全球科技爱好者的目光，同时也引发了苹果产品阵容的重大调整。 随着iPhone17系列的发布，苹果官网迅速做出反应，iPhone16Pro和iPhone16Pro Max两款机型悄然下架。目前，在苹果官网的产品列表中，已经无法找到iPhone16Pro的购买选项，仅剩下iPho

    ​iPhone17 ​苹果发布会 ​iPhone

  • iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro一图配置对比 哪个是你的菜

    今天凌晨，苹果发布了众所期待的iPhone 17系列产品，包含iPhone 17、iPhone Air和iPhone 17 Pro/Max，各款在配置上各有特色，满足不同用户需求。 屏幕方面，iPhone 17 Pro/Max提供6.9英寸或6.3英寸超视网膜XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术、全天候显示与灵动岛功能。 iPhone Air配备6.5英寸屏幕；iPhone 17则是6.3英寸屏幕，全部看齐了iPhone 17 Pro。 机身材质上，iPhone 17 Pro采用铝金属一体

    ​iPhone ​17 ​iPhone

  • iPhone 17系列今晚发布：苹果发布会新品揭晓

    iPhone17Pro/Max采用全新三摄布局，三颗镜头均升级至4800万像素，新增8K视频录制及前后摄像头同录功能。Apple Watch产品线同步迭代，Ultra3支持5G与卫星通信，屏幕亮度显著提升;Series11搭载S11芯片，或新增睡眠评分功能;SE3则通过增大屏幕尺寸补足功能短板。 配件生态方面，AirPods Pro3将引入心率监测

  • 苹果破天荒史诗升级！iPhone 17标准版首次支持Pro Motion：120Hz高刷

    iPhone 17系列终于在万众期待中亮相，首先介绍的就是屏幕，采用更窄边框的6.3英寸屏幕。 大家盼望多年的重磅升级终于来了标准版首次支持高刷。

    ​iPhone ​17 ​高刷屏幕

  • 吴彦祖现身苹果发布会：超期待用上iPhone 17系列

    今日凌晨，苹果秋季新品发布会落下帷幕，iPhone17系列携诸多创新亮点登场，引发科技圈与消费者的高度关注，众多明星达人纷纷表达对新机的喜爱，其中吴彦祖的动态更是成为焦点。 发布会结束后，吴彦祖第一时间在微博发文:“时隔多年又来Apple Park了!这幢建筑真的是极简风杰作，任何建筑爱好者都会喜欢!很开心能与@TimCook 见面交流，超级期待在我日后的创作中可以使用新

    ​苹果发布会 ​iPhone17 ​吴彦祖

  • 库克称最爱橙色新iPhone：17 Pro是迄今最先进iPhone

    今日，苹果公司举办了备受瞩目的2025秋季新品发布会，正式推出了新一代iPhone17系列手机。此次新品不仅在配置和外形上实现了大幅提升，配色方面也带来了全新变化，为消费者提供了更多个性化选择。 发布会后，苹果首席执行官库克在接受采访时难掩兴奋之情，表示对今年iPhone17系列的所有配色都十分喜爱。当被问及最钟爱哪个配色时，库克毫不犹豫地选择了星宇橙色，称�

    ​iPhone17系列 ​苹果发布会 ​iPhone17Pro

  • iPhone 17这场仗，苹果要在抖音打

    ​距离iPhone17发售还剩下一周多，库克向抖音请“援兵”了。 近日，Apple Store官方旗舰店入驻抖音商城，销售iPhone、iPad、MacBook等苹果全系产品。截至目前，这家店铺已上架188件商品，吸引超214万粉丝，且仍在不断增长中。 此外，上述店铺已发布7条视频，以苹果员工介绍iPhone使用技巧为主，单条视频收到的红心介于几百至几千个之间。 抖音方面表示，9月10日发布的苹果新品�

    ​iPhone17 ​Apple ​Store

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM