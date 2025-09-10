最贵17999！iPhone 17国行版售价公布 标准版也配120Hz高刷

站长之家（ChinaZ.com）9月10日 消息:北京时间今日凌晨1点，苹果公司以“前方超燃”为主题举办了2025年秋季新品发布会，推出了一系列令人瞩目的新品，涵盖无线耳机、智能手表以及手机等多个品类，展现了苹果在科技创新领域的强大实力。

本次发布会最受关注的当属iPhone17系列，包括标准版iPhone17、全新iPhone Air以及专业级的iPhone17Pro/Pro Max，全系支持120Hz高刷新率，标志着iPhone全面进入高刷时代。

iPhone17标准版售价5999元起（256GB），提供薰衣草紫色、青雾蓝色、黑色、白色以及鼠尾草绿色五种配色。它配备6.3英寸Super Retina XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术，最高可达120Hz，峰值亮度高达3000尼特。搭载A19芯片，采用3nm工艺，配备6核CPU和5核GPU，图形性能较前代提升20%。影像系统升级为4800万像素主摄和超广角镜头，前置摄像头传感器尺寸扩大一倍，支持人物居中功能，20分钟可充至50%电量。

iPhone Air以仅5.6mm的厚度成为史上最薄的iPhone，售价7999元起。该机型采用5级钛金属机身，前后双面超瓷晶面板，提供深空黑、云白、浅金、天蓝四款配色。为实现极致轻薄设计，它取消了实体SIM卡槽，全球统一采用eSIM（在中国仅支持中国联通eSIM）。搭载A19Pro芯片，配备苹果全新C1X调制解调器，速度比前代提升2倍，能耗降低30%，同时集成自研N1芯片，支持Wi-Fi7和蓝牙6.0。配备6.5英寸屏幕，支持3000nit亮度和120Hz刷新率，后置4800万像素单摄，在iOS26的AI省电技术加持下，可支持全天使用，将于9月12日晚8点接受预购，9月19日发售。

iPhone17Pro系列起售价8999元，Pro Max起售价9999元，首次提供2TB存储版本。该系列采用一体成型的航空级铝合金机身，背部采用巨大的横向矩阵相机模组，首次加入VC均热板散热系统，散热效率是钛金属的20倍。搭载A19Pro处理器（6核CPU，6核GPU），持续性能较前代提升40%。前置1800万像素摄像头，后置首次配备三颗4800万像素镜头，均支持Fusion技术。其中，Pro Max专属搭载4800万像素融合长焦相机，支持8倍光学变焦，为“iPhone史上最长光学变焦”。影像系统支持最高40倍数字变焦，以及杜比视界HDR、4K120帧、ProRes Log等专业录制功能。iPhone17Pro Max eSIM版本视频播放续航可达39小时，成为续航最强的iPhone，该系列也将于9月12日晚8点接受预购，9月19日发售。

