撞墙、撞人……在自动驾驶测试中，特斯拉败给了激光雷达！

事实证明激光雷达还是有些好处的！

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:从理论上来说，自动驾驶汽车面临的最 大障碍之一，是能够预判意外情况，迅速识别潜在问题，并以合理的方式做出反应，从而实现安全驾驶。而从实际上讲，自动驾驶汽车面临的最 大障碍之一，便是那些“虚假路墙”—— 即那些被绘制得仿佛前方有一条大路的墙壁 —— 这些墙壁试图“欺骗”汽车，并“勾引”它们撞上去。

虽然后者在现实世界中出现的概率极低，但这并没有阻止前 NASA 工程师、如今的 YouTuber 马克・罗伯（Mark Rober）去探究自动驾驶汽车在这种情境下的表现究竟如何。在他最近发布的名为“你能骗过自动驾驶汽车吗？”的视频中，罗伯让两种不同的自动驾驶系统 —— 仅依靠计算机视觉的特斯拉自动辅助驾驶系统（Autopilot）和一个未提及名称、使用激光雷达（Light Detection and Ranging，LiDAR）传感器的系统 —— 作为对比，进行了一系列测试。

通常来说，自动驾驶技术会结合多种传感器 —— 诸如摄像头、雷达、激光雷达和超声波传感器等 —— 来保障安全性。而特斯拉则特立独行地选择了只依靠摄像头的方式，且他们已将雷达从其车辆中移除，甚至还停用了已经安装的雷达设备。

在罗伯进行的测试中，结果就是特斯拉以每小时约 40 英里（合约 65 公里）的速度径直撞上那堵“假路墙”后，在墙上留下了一个“大漏洞”。

其实，这已经是罗伯进行的六次测试中的第三次失败了 —— 其中还包括一系列为了确定在恶劣条件下自动驾驶汽车是否会撞倒儿童的实验。虽然特斯拉的自动辅助驾驶技术成功地在遇到静止的假人、在最后一刻突然跑到车前的假人，以及被强光遮挡的假人时停了下来，但当假人被大雾和暴雨遮挡时，这个“有点自动化”的系统便毫不犹豫地直接把假小孩撞飞了。

虽然，日常生活中遇到一堵“假路墙”的概率很低，但大雾和暴雨天气总是司空见惯的了吧？如果连“天气”都克服不了，谈什么自动驾驶呢？

相比之下，激光雷达系统每次都成功通过了测试。其实这也没啥好意外的，因为这个测试视频某种程度上来说就是激光雷达系统的软广 —— 视频一开始，罗伯使用便携式激光雷达传感器绘制了迪士尼世界太空山（Space Mountain）游乐设施的地图，并且还为一家激光雷达制造商做了宣传，所以从一开始你大概就能猜到整个视频的走向了。

但不得不说，视频中展示的激光雷达系统确实非常有效，而特斯拉却公开表示放弃这些传感器，转而完全依赖计算机视觉，甚至它的CEO马斯克还吐槽“激光雷达是毫无意义的尝试”。

关于这样做的原因，通常可以归结为激光雷达传感器成本太高，使用时需要更多的数据处理，并且最终会成为阻碍计算机视觉发展的一个依赖因素。

当然，也许马斯克说的也没错吧？但至少，激光雷达系统不会直接撞上墙壁、也不会把小孩撞飞，所以还是得“权衡利弊”，不是吗？很难想象，当你的汽车撞上了一个‘本可以不被撞飞’的小孩时，你还自信满满地说：“well，他是失去了生命，但至少没有阻碍‘最终也许能避免这类事情发生’的技术的发展。”

无论如何，这个视频还是非常值得一看的。而且，在罗伯发布的这条视频的评论区，我们还可以见识一下特斯拉“忠实信徒们”变身阴谋论者的样子 —— 他们认为罗伯被大型激光雷达公司收买了，视频中的测试是在“诋毁”特斯拉。

这种特立独行的见解也挺有意思的，不是吗？

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