网易游戏发文致歉：受影响的产品服务均已恢复

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:3月3日晚22点起，网易旗下的热门手游《逆水寒手游》、《燕云十六声》、《蛋仔派对》、《光遇》以及《第五人格》等突然遭遇服务器异常，导致大量玩家无法正常登录或完成日常游戏任务。这一突发情况迅速引起了玩家们的关注和讨论。

针对此次服务器异常，网易游戏在3月4日凌晨迅速发布了一封致歉信。信中解释称，此次异常是由于中国移动出现了严重的网络故障，导致使用该运营商服务的网易游戏用户受到了影响。网易游戏技术部门已与中国移动进行了紧急沟通处理，目前所有受影响的网易游戏产品服务均已恢复正常。

网易游戏在致歉信中向所有受到影响的玩家表示了诚挚的歉意，并承诺将积极采取措施，确保类似问题不再发生。同时，网易游戏还表示，为了弥补玩家因服务器异常造成的不便，多款网易手游将向玩家提供补偿。

其中，《阴阳师》手游在3月4日凌晨率先发文表示，因网络故障导致的登录异常情况已经修复，并向玩家奉上了包括“神秘的符咒”、“奉为达摩”、“文点币”以及金币在内的道具补偿。而《逆水寒手游》也在官方微博上向玩家保证，补偿措施将会到位，请大家放心。此外，《燕云十六声》和《光遇》等游戏也纷纷发布了补偿公告，向玩家提供了相应的补偿礼品。

网易游戏的迅速响应和补偿措施得到了玩家们的理解和认可。此次服务器异常虽然给玩家们带来了一定的不便，但网易游戏的积极态度和补偿措施无疑为玩家们挽回了一些损失，也展现了网易游戏对玩家体验的重视。

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