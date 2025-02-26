微软悄悄退租数据中心，超800亿的AI投资腰斩？

号称要在AI基础建设上投入超 800 亿美元的微软退缩了？

站长之家(ChinaZ.com) 2月26日 消息:美国投资银行 TD Cowen 于上周五注意到了微软的一些奇怪举动：作为 OpenAI 的合作伙伴，科技巨头微软似乎悄悄地取消了数据中心的租赁协议。

TD Cowen 方面表示，微软存在 “供过于求” 的问题。这又是一个表明微软对其在AI领域的重大押注感到紧张的迹象。

TD Cowen 在 2 月 21 日发布了快速分析报告，并表示在对微软数据中心业务的研究过程中，发现了一些有趣的情况：我们的渠道调查显示，1）微软已经与至少两家私人数据中心运营商取消了在美国总计‘几百兆瓦’的租赁协议；2）已经减少了将‘资格声明’转化为租赁协议的数量；3）已经将其海外支出的很大一部分重新分配回了美国。

资格声明（SOQ）是签署租赁协议的前置步骤。TD Cowen指出，资格声明转化为已签署租赁协议的转化率几乎是 100 %，所以微软取消这些资格声明的行为很是奇怪。这可能是一种谈判策略，也可能是市场转变的一个信号。

“结合我们之前的渠道调查，这表明（微软）可能存在供过于求的状况。”TD Cowen在其快速分析报告中分析说。

租赁协议的取消并非微软在AI方面支出降温的唯 一迹象。TD Cowen表示：“微软放弃了多个市场中处于早期或中期谈判阶段、规模超过 100 兆瓦的多项交易，让涉及更大场地的超 1 吉瓦的意向书到期失效，并且放弃了至少五块在多个一级市场上正在建设的土地。”

出现这种情况的部分原因是：和其他科技公司一样，在特朗普当选总统后，微软承诺会在美国开展更多业务。

美国和市场都屏息以待，想看看特朗普的关税政策和总统任期将对市场产生何种影响。他在放松对 AI 的监管，但同时也让开展这业务变得更加昂贵。当一切变得前途未明时，公司就会减少支出。

在此之前的今年 1 月，微软承诺将在美国的数据中心上投入 800 亿美元。为了给这些数据中心供电，它还全力投入小型模块化核反应堆，，甚至正在努力重启三哩岛（Three Mile Island）一座长期闲置的反应堆。不过，早些时候，它暂停了在威斯康星州一个为 OpenAI 服务的数据中心建设计划，这使得 33 亿美元的投资成为“悬案”。

微软CEO萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）上周在参加一个播客节目时，给AI热潮破了一盆冷水。纳德拉表示，他不认同通用AI的概念 —— 而 OpenAI 创始人萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）一直对其持乐观态度，并表示现在是人工智能开始向市场展示一些回馈的时候了。

根据 TD Cowen 的说法，所有这些迹象都表明微软在减少与AI相关的支出：在我们看来，微软放弃的潜在数据中心容量规模，以及其减少土地收购的决定，表明微软原本所回应的一个主要需求信号已经消失，而且我们认为，他们对数据中心容量需求的转变与 OpenAI 有关。

微软随后在与商业媒体沟通时对其中的一些说法进行了反驳，他们表示：“虽然我们可能会从战略上调整或放缓在某些领域的基础设施建设进度，但我们在所有地区的业务仍将强劲增长。” 微软的一位发言人在给彭博社的一份声明中表示，“我们本财年在基础设施上投入超过 800 亿美元的计划仍在按计划进行，为了满足客户需求，我们将继续以创纪录的速度增长。”

目前，尚不清楚对大型数据中心以及它们所支持的大型语言模型的实际需求到底有多少。

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