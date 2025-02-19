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iPhone SE4 VS iPhone 16E，苹果新品今日发布，打响AI手机霸主争夺战

2025-02-19 10:00 · 稿源：站长之家

蒂姆库克预告了苹果新品的发布，预计不久后将推出普及型智能手机 iPhone SE4

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在此之前的14日，苹果公司CEO蒂姆・库克通过SNS平台发布了一条帖子，内容为 “准备好迎接新的家庭成员吧，19 日苹果新品发布。”

业内认为，这款新产品很有可能是 iPhone SE4。众所周知，iPhone SE 系列是苹果的普及型智能手机产品线，而本次的 SE4 是自 2022 年 3 月推出的 SE3 之后，时隔 3 年推出的后续机型。不过，也有人提出，苹果为了重新打造品牌形象，可能会使用 “iPhone 16E” 这一新名称，而非沿用 iPhone SE4。

行业内预计，与上一代产品相比，iPhone SE4 的性能和设计都将有大幅提升。根据此前曝光的数据显示：iPhone SE4 预计将配备 6.1 英寸OLED显示屏、支持Face ID、取消物理主屏幕按钮……

此外，iPhone SE4 的价格预计比 iPhone SE3 高出约 500 元，达到 499 美元（约合 3600 元）左右。

而最引人注目的一点是，iPhone SE4 将引入AI功能。尽管苹果此前在AI技术的应用方面一直较为谨慎，但此次 SE4 很有可能会搭载此前仅在比较新旗舰机型上提供的人工智能系统 “Apple Intelligence”。为此，iPhone SE4 预计将搭载与 iPhone 16 相同的 A18 芯片和 8GB 运行内存（RAM）。

另一方面，三星电子在上个月推出了旗舰机型 Galaxy S25 系列之后，计划在接下来的 3 月内推出普及型产品线 A 系列。据悉，计划推出的机型包括 Galaxy A56、Galaxy A36、Galaxy A26 等。

特别是 Galaxy A56 预计将搭载 Exynos 1580 芯片，从而能够运用主要的 Galaxy AI功能。A36 预计将搭载高通骁龙 6 第三代芯片，很有可能以比 A56 更低的价格推出。

一直以来瓜分韩国智能手机市场的苹果和三星电子，如今将在AI手机市场展开正式的霸主之争。你更看好谁呢？

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