社交平台人人网已停止服务：目前已无法登录

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:老牌社交平台人人网目前已无法登录，用户尝试登录时会收到账号密码错误的提示。尽管人人网的登录页面尚可访问，但注册账号和找回密码的选项已经消失。

人人网最初以校内网的身份在2005年成立，由陈一舟等人创立，主要服务于大学生群体。2009年，校内网更名为人人网，标志着其服务范围的扩大，开始向更广泛的用户群体开放。

人人网的崛起与其创新的社交游戏“开心农场”密不可分，这款游戏在2010年代初期迅速走红，使得人人网的用户基数急剧增长，成为当时中国最受欢迎的社交平台之一。人人网以其独特的校园文化和围绕同学关系构建的社交网络，积累了大量的年轻用户，成为那个时代中国互联网文化的重要组成部分。

然而，随着移动互联网的快速发展和新兴社交平台的涌现，人人网面临着前所未有的挑战。用户流失和市场竞争压力逐渐增大，人人网开始寻求转型和突破。2018年11月，多牛传媒以6000万美元收购了人人网的社交网络、人人直播及增值业务，人人网App随之下架。2019年底，多牛传媒推出了全新的“人人”App，试图恢复人人网的社交网络功能，并重新夺回市场份额。

遗憾的是，近期人人网已无法登录，官方客服确认已停止服务，具体恢复时间未知。这一消息标志着这个19年历史的社交平台可能正式退出历史舞台。

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