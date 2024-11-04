真我GT7 Pro正式发布：售价3599元起 搭载骁龙8版处理器

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:今天下午，真我GT7Pro正式亮相，该手机提供了多种存储组合和价格选项，其中12GB+256GB版本售价3599元，12GB+512GB版本售价3999元，16GB+256GB版本售价3899元，16GB+512GB版本售价4299元，而顶配的16GB+1TB版本售价4799元。真我GT7Pro带来了火星探索版、星迹钛、光域白三种配色，满足不同用户的审美需求。

在核心配置方面，真我GT7Pro配备了一块6.78英寸120Hz的高刷新率屏幕，并搭载了高通骁龙8至尊版处理器，确保了强劲的性能表现。手机前置1600万像素摄像头，后置则配备了5000万IMX906主摄、5000万IMX882潜望长焦以及800万像素超广角摄像头，电池容量高达6500mAh，并支持120W快速充电。

真我GT7Pro全球首发Eco2苍穹屏，这是真我与三星联合打造的屏幕，采用全等深微四曲结构，分辨率达到1.5K，并支持硬件级全亮度类DC调光，将万元折叠屏显示技术首次应用于直板手机。在影像方面，真我GT7Pro配备了索尼旗舰超光影主摄IMX906，拥有1/1.56”超大底和f/1.8超大光圈，显著提升了暗光环境下的拍摄效果。

该机型还引入了迅驰闪拍功能，使抓拍超高速运动物体变得轻而易举，结合运动矢量检测技术，相机能够快速判断运动场景，实现快门0延迟，并最高提升快门速度到1/10266s。真我GT7Pro能够连续捕捉200张全算法、高画质的照片，远超行业Ultra旗舰的标准。

此外，真我GT7Pro还首次同档推出了水下摄影模式，实现了从水下解锁到拍摄再到出水排水的全链路水下摄影体验。得益于强大的AI算法，用户在水下指纹解锁后，手机自动进入水下摄影模式，提供更全面的水下摄影体验。

在长焦摄影方面，真我GT7Pro的原生等效焦段从65mm提升至73mm，增强了望远能力，支持原生3倍光学变焦、6倍无损变焦，以及高达120倍的超远距变焦。手机还配备了AI长焦超分功能，能够智能优化60倍以上变焦的图像，提升清晰度和细节表现。

真我GT7Pro还联合宁德新能源首发全新泰坦电池，电池容量达到6500mAh，并采用全新一代硅碳负极技术，提升了电池密度和克容量。这使得真我GT7Pro在电池容量提升1100mAh的同时，机身厚度降低了7.4%，仅为8.55mm，实现了容量与轻薄的完美结合。

（举报）