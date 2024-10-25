华为Mate 70系列11月登场：首发原生鸿蒙

快科技10月25日消息，博主厂长是关同学透露，Mate 70系列将于11月20号前后发布，同时亮相的还有Mate X6折叠屏。

他表示，Mate 70系列相比上代Mate 60系列提升巨大，建议购买Pro 版本，绝对值得拥有。

据悉，华为Mate 70系列有两种设计，标准版是环形镜头，高配版是八边形镜头，都支持侧边指纹识别 3D人脸识别。

不仅如此，Mate 70系列的影像规格有所区别，标准版采用豪威的OV50H主摄，像素数量5000万，高配版采用豪威的OV50K主摄，像素同样是5000万。

区别在于OV50K首款首发TheiaCel技术，该技术利用横向溢出积分电容器（LOFIC）的功能，在有挑战的照明条件下能够提供出色的单次曝光HDR。

并且OV50K传感器还支持四合一像素合并，可以达到1250万像素的分辨率。其帧率支持120帧/秒和60帧/秒（HDR），并且具备四倍感光度，实现旗舰级的弱光性能。

另外，Mate 70系列首发全新的原生鸿蒙，该系统采用完全独立自主的系统架构，全面取代了Linux内核，实现了从系统内核、文件系统到编程语言、设计系统、AI框架到大模型的全栈自研，并且不再兼容安卓开源应用。

相比Linux，鸿蒙内核在性能上提升了10.7%，可实现整机性能提升30％、功耗下降20%，截至目前，已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架，且原生鸿蒙APP迭代迅速，几乎达到了一天一个版本的速度。

根据Counterpoint Research的研究报告，今年一季度，鸿蒙以17%的市场份额首次超越苹果iOS，成为中国智能手机市场第二大操作系统。

作为首款纯血鸿蒙旗舰，Mate 70系列值得期待。

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