小米澎湃OS 2系统即将发布 卢伟冰：这次肯定行

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:在今日的骁龙技术峰会2024上，小米公司宣布了一个重大消息:即将发布的小米15系列手机将全球首发搭载最新的骁龙8至尊版旗舰芯片。

同时，小米也确认了小米15系列将在本月末正式与消费者见面，而与之配套的小米澎湃OS2操作系统也将同步登场，预计同样由小米15系列手机首发搭载。

小米集团总裁卢伟冰在小米双11启动仪式上表达了对小米澎湃OS2操作系统的强烈信心，他承诺:“我作为手机部总裁，向大家做的承诺是小米澎湃OS这一次肯定行!”这表明小米对于这款新操作系统寄予了厚望，并且已经做好了充分的准备。

小米澎湃OS2操作系统主打全场景智能和全平台互联的功能，并将全面升级为AI系统。卢伟冰此前曾表示，目前市场上所谓的AI手机实际上只是集成了一些AI功能的手机，而真正的AI手机应该是搭载基于AI大模型重构的操作系统，小米澎湃OS2.0正是为了承担这一使命而设计的。据爆料，小米澎湃OS2将聚焦于小米全生态链的AI构建与协同互联，并在手机层面实现底层调度级别的AI重构，并引入AI影像系统，这将是一次重大的技术革新。

此外，小米澎湃OS2.0的流畅度和稳定性也将大幅度提升，更新速度较澎湃OS也有明显改善。这一新系统将为用户带来更为流畅和安全的使用体验，同时，隐私保护方面，全新的小米澎湃OS2.0将带来基于WLAN搜索和检测附近是否存在隐藏摄像头的功能，进一步强化用户隐私保护。

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