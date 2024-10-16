小米15上热搜 王腾替米粉发声：预计本月末正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息:今天，小米15系列手机再次成为微博热搜话题，激起了广泛的讨论热潮。Redmi总经理王腾在社交媒体上分享了一张图片，图片中的文字"小米你真坐得住啊，这都几号了"，传达了米粉们对小米15系列新机发布的热切期待。

据最新消息，小米15系列计划在本月末正式亮相，但目前官方尚未开始相关的预热活动。根据网络爆料，小米15系列将包括小米15和小米15Pro两款型号。小米15标准版预计将采用1.5K直屏，定位为小屏旗舰手机。而小米15Pro则可能继续采用全等深微曲屏设计，配备2K新基材屏幕，两款手机都将采用直角金属中框和左上角矩阵模组设计，并配备后置徕卡三摄相机系统。

其中，小米15Pro将配备潜望长焦镜头，搭载索尼IMX8系列5000万像素传感器，支持5倍光学变焦和OIS光学防抖。在核心配置方面，小米15系列将首次搭载骁龙8至尊版处理器，该处理器采用自研的Oryon CPU，其中两颗超大核的频率超过4GHz，有望成为安卓阵营中最强大的移动平台。

此外，由于芯片、内存、屏幕、电池等核心组件的价格有所上涨，预计小米15系列的售价将超过4000元。

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