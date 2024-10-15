QQ浏览器PC版宣布联合腾讯文档升级Office文档查看器

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:QQ浏览器近期联合腾讯文档对其内置的Office文档查看器进行了升级，提升用户在处理文档时的便捷性和效率。升级后的查看器支持Word文档的打开、编辑、解读和转换，未来还将扩展支持PPT和Excel文档。此次升级特别强调了无需安装额外软件即可在QQ浏览器中直接拖拽或双击打开Word文档进行操作。

新升级的查看器提供了简洁直观的用户界面，包含日常办公所需的编辑功能，如插入图片、形状、表格和链接等基础元素，以及符号、页眉/页脚/页码、尾注脚注、分割线/分隔符等进阶元素。同时，用户可以进行字号、加粗、斜体、字体颜色和高亮等格式编辑，并能快速生成目录以定位文档章节。

此外，升级后的查看器支持将本地文档一键转换为在线文档，实现多人实时协作和共享办公，且格式不丢失。对于有更高阶编辑需求的用户，可以一键切换到腾讯文档客户端体验更复杂的编辑功能。

QQ浏览器的Office文档查看器还承诺将提供一站式的文档处理服务，包括AI解读、格式转换、文档翻译、文档合并和添加水印等功能。同时，通过「我的文件」功能，用户可以管理多端文件，包括在QQ浏览器中打开过、下载过的文件，以及授权后的QQ、微信、企业微信文件。跨端传输功能也让用户能够方便地将文件传输至手机。

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