AI日报：确认！三只羊录音门音频是AI克隆；美图MOKI全面开放；谷歌NotebookLM重磅上线新功能

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1、AI音频公司确认“三只羊录音门”音频为克隆事件

深圳市睿域科技有限公司确认音频为嫌疑人使用其自主研发的AI配音大模型平台克隆而成，强化安全管控。警方抓获伪造音频传播谣言的嫌疑人，案件正在进一步侦办中。

【AiBase提要:】 🔍 深圳市睿域科技有限公司确认音频为嫌疑人使用其自主研发的AI配音大模型平台克隆而成，已加强安全管控。 👮‍♂️ 警方抓获伪造音频传播谣言的嫌疑人王某，已采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 🔗 公司已启动内部审核机制，强化用户身份认证和音频生成的安全管控，确保技术合法合规应用。

2、美图AI短片创作工具MOKI全面开放 支持生成配乐、细节修改

美图公司宣布其开发的AI短片创作工具MOKI正式对所有用户开放，为用户提供一站式成片能力，结合AI驱动的脚本、分镜、视频生成、配音、配乐能力，使普通用户能轻松上手，快速创作个性化短片。MOKI在中文语意理解准确性和东方视觉风格上表现出色，未来计划提供更多专业功能。

【AiBase提要:】 🎬 MOKI专注于AI短片创作，提供动画短片、网文短剧、故事绘本、MV等多种视频内容生产。 🤖 MOKI操作简便，用户只需三步即可生成创意短片，包括设定阶段、内容生成阶段和后期制作阶段。 🎥 MOKI支持一键生成带配乐的视频内容，虽然目前生成效果有待提升，但产品力得到进一步增强。

3、Magnific推V2图像生成服务 可直出4K图像

Magnific近日推出的V2图像生成服务在AI图像处理领域掀起了新的波澜，标志着其从高端软件跃升为顶级AI图像生成器，展现了技术创新和用户体验优化的雄心。

【AiBase提要:】 ✨ 4K图像直接生成：V2版本能直接生成4K质量的图像，提高效率并拓展创作者创作空间。 🎨 多样化风格选项：用户只需输入描述性提示，选择分辨率和风格，系统生成优化后的图像，提供丰富的创作可能性。 🔧 精细控制与高级功能：提供精细调整工具，如创意细节生成、背景调整、重新照明等，满足专业用户需求。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/magnific-ai

4、OpenAI 新模型 o1 声称能 “完美” 纠正偏见，但数据并不完全支持

近日，OpenAI 的全球事务副总裁安娜・马坎朱在联合国 “未来峰会” 上发表了关于人工智能偏见的看法。她提到 o1 模型能显著减少 AI 系统中的偏见，但实际测试结果却不如预期。

【AiBase提要:】 🌟 o1模型被称为能显著减少 AI 偏见，但测试结果显示其表现不如预期。 💡 o1在隐性歧视方面表现优于 GPT-4o，但在显性歧视上却更糟糕。 💰 推理模型 o1成本高，运行缓慢，未来仍需在多个方面改进。

5、谷歌NotebookLM新增功能：快速总结YouTube精华内容

谷歌NotebookLM推出新功能，通过分析视频转录文本提炼关键信息，让用户轻松获取YouTube视频精华内容，提高学习效率。用户可点击主题获取详细信息，提出问题并获得建议，支持音频录音功能，帮助用户搜索转录内容和创建学习指南。

【AiBase提要:】 📝 NotebookLM可以分析YouTube视频转录，提炼关键信息和主题。 🔍 用户可通过点击主题获取详细信息并提出问题，NotebookLM还会给出问题建议。 🎧 新增支持音频录音功能，用户可搜索转录内容并创建学习指南。

6、OpenAI、谷歌等100多家公司支持欧盟人工智能法案

欧盟最新推出的人工智能倡议吸引了100多家公司的支持，其中包括OpenAI、谷歌等科技巨头。虽然苹果和Meta选择观望，但行业对人工智能发展的重视和责任感仍然显著。该倡议旨在推动企业自律，为未来人工智能发展奠定基础。

【AiBase提要:】 🤖 企业自律：协议鼓励制定人工智能治理策略、识别高风险系统、提升员工素养。 💼 积极参与：超过100家公司签署协议，跨越科技、医疗、银行等行业。 ⚠️ 苹果和Meta观望：担忧监管环境不确定性、数据泄露风险，Meta停止在欧盟提供Llama模型服务。

7、Runway推出百部电影扶持计划

Runway公司宣布百部电影基金计划，旨在支持AI技术在电影制作中的应用。该计划提供500万美元现金资助，吸引导演们参与。公司强调灵活性和支持多种视频项目形式。

【AiBase提要:】 🎥 Runway公司设立500万美元基金资助100部原创电影项目。 💡 百部电影基金计划支持使用公司生成式视频模型的视频项目。 🌟 Runway邀请知名人士担任顾问，致力于发现AI生成视频的实用性和开创性应用。

8、美国FTC重拳出击：五家 AI 公司因虚假宣传被起诉！

美国联邦贸易委员会（FTC）针对五家涉嫌虚假宣传和欺诈行为的人工智能公司展开执法行动，强调保护消费者和市场公平。部分公司已达成和解，但仍有公司选择对抗指控。专家对监管措施存在担忧，称可能抑制创新。

【AiBase提要:】 🛡️ FTC针对五家AI公司提起诉讼，指控虚假宣传和欺诈行为。 💰 DoNotPay与FTC达成和解，支付193,000美元，承诺停止不实宣传。 ✍️ Rytr被指提供生成虚假消费者评价功能，同意停止相关服务。

9、德勤：72% 专业人士将生成式 AI 的数据隐私列为首要担忧！

最近德勤发布的报告揭示了数据隐私在生成性人工智能中的重要性，专业人士对此担忧上升。安全和保障被78%的商业领袖列为伦理技术原则之一，欧盟AI法案的实施对公司产生深远影响。

【AiBase提要:】 🔒 数据隐私成为2024年生成性AI的主要担忧，关注从22%跃升至72%。 📈 78%的商业领袖将“安全和保障”列为伦理技术原则之一，强调安全性的重要性。 ⚖️ 欧盟AI法案的实施影响深远，促使公司在AI使用上进行必要的调整与合规。

10、百度世界大会2024即将开启

百度宣布2024年世界大会将在上海举行，展示最新技术与产品。文心大模型4.0日均调用量超过7亿次，增长幅度惊人。百度陆续推出工具版和Turbo版本，提升用户体验。百舸AI异构计算平台4.0和千帆大模型平台3.0升级，助力企业更高效利用大模型。智能体生态快速扩大，商户在平台上开发智能体数量庞大。

【AiBase提要:】 🚀 文心大模型4.0日均调用量超过7亿次，增长幅度超过13倍。 💡 百度陆续发布工具版和Turbo版本，提升用户体验。 💼 百舸AI异构计算平台4.0和千帆大模型平台3.0升级，助力企业更高效利用大模型。

11、OpenAI全新多模态内容审核模型上线：基于 GPT-4o，可检测文本和图像

数字时代对内容安全问题的重视日益增强，OpenAI推出了名为“omni-moderation-latest”的多模态内容审核模型，基于最新的GPT-4o技术，能准确识别有害文本和图像。这一更新为开发者提供强大工具，构建更强大的审核系统。新模型支持对文本和图像输入进行审核，尤其在处理非英语内容时表现出色，提高了准确性和检测能力，确保用户在更安全的空间中交流。

【AiBase提要:】 📊 新模型基于GPT-4o技术，支持文本和图像的多模态审核 🌍 检测准确率在40种语言中提升42%，尤其在低资源语言上表现优异 🔒 新增两类文本审核，提升对违法和暴力内容的识别能力 详情链接:https://openai.com/index/upgrading-the-moderation-api-with-our-new-multimodal-moderation-model/

12、猫眼娱乐发布动态故事板 AI 生成工具“神笔马良”

猫眼娱乐推出的“神笔马良”工具为剧本创作者带来极大便利，实现智能分析、角色创作、分镜创作等功能，节省创作者时间和精力。工具还能将剧本内容视听化呈现，助力创作者提升作品表现，推动影视行业创新。

【AiBase提要:】 📜 专为长剧本解析设计的动态故事板 AI 生成工具“神笔马良”。 🤖 实现剧本智能分析、角色创作、分镜创作台词朗读等功能。 🎬 将剧本内容视听化呈现，助力创作者提升作品表现，推动影视行业创新。

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