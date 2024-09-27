首页 > 业界 > 关键词  > AI克隆最新资讯  > 正文

AI日报：确认！三只羊录音门音频是AI克隆；美图MOKI全面开放；谷歌NotebookLM重磅上线新功能

2024-09-27 15:32 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、AI音频公司确认“三只羊录音门”音频为克隆事件

深圳市睿域科技有限公司确认音频为嫌疑人使用其自主研发的AI配音大模型平台克隆而成，强化安全管控。警方抓获伪造音频传播谣言的嫌疑人，案件正在进一步侦办中。

【AiBase提要:】

🔍 深圳市睿域科技有限公司确认音频为嫌疑人使用其自主研发的AI配音大模型平台克隆而成，已加强安全管控。

👮‍♂️ 警方抓获伪造音频传播谣言的嫌疑人王某，已采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

🔗 公司已启动内部审核机制，强化用户身份认证和音频生成的安全管控，确保技术合法合规应用。

2、美图AI短片创作工具MOKI全面开放 支持生成配乐、细节修改

美图公司宣布其开发的AI短片创作工具MOKI正式对所有用户开放，为用户提供一站式成片能力，结合AI驱动的脚本、分镜、视频生成、配音、配乐能力，使普通用户能轻松上手，快速创作个性化短片。MOKI在中文语意理解准确性和东方视觉风格上表现出色，未来计划提供更多专业功能。

【AiBase提要:】

🎬 MOKI专注于AI短片创作，提供动画短片、网文短剧、故事绘本、MV等多种视频内容生产。

🤖 MOKI操作简便，用户只需三步即可生成创意短片，包括设定阶段、内容生成阶段和后期制作阶段。

🎥 MOKI支持一键生成带配乐的视频内容，虽然目前生成效果有待提升，但产品力得到进一步增强。

3、Magnific推V2图像生成服务 可直出4K图像

Magnific近日推出的V2图像生成服务在AI图像处理领域掀起了新的波澜，标志着其从高端软件跃升为顶级AI图像生成器，展现了技术创新和用户体验优化的雄心。

【AiBase提要:】

✨ 4K图像直接生成：V2版本能直接生成4K质量的图像，提高效率并拓展创作者创作空间。

🎨 多样化风格选项：用户只需输入描述性提示，选择分辨率和风格，系统生成优化后的图像，提供丰富的创作可能性。

🔧 精细控制与高级功能：提供精细调整工具，如创意细节生成、背景调整、重新照明等，满足专业用户需求。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/magnific-ai

4、OpenAI 新模型 o1 声称能 “完美” 纠正偏见，但数据并不完全支持

近日，OpenAI 的全球事务副总裁安娜・马坎朱在联合国 “未来峰会” 上发表了关于人工智能偏见的看法。她提到 o1 模型能显著减少 AI 系统中的偏见，但实际测试结果却不如预期。

【AiBase提要:】

🌟 o1模型被称为能显著减少 AI 偏见，但测试结果显示其表现不如预期。

💡 o1在隐性歧视方面表现优于 GPT-4o，但在显性歧视上却更糟糕。

💰 推理模型 o1成本高，运行缓慢，未来仍需在多个方面改进。

5、谷歌NotebookLM新增功能：快速总结YouTube精华内容

谷歌NotebookLM推出新功能，通过分析视频转录文本提炼关键信息，让用户轻松获取YouTube视频精华内容，提高学习效率。用户可点击主题获取详细信息，提出问题并获得建议，支持音频录音功能，帮助用户搜索转录内容和创建学习指南。

image.png

【AiBase提要:】

📝 NotebookLM可以分析YouTube视频转录，提炼关键信息和主题。

🔍 用户可通过点击主题获取详细信息并提出问题，NotebookLM还会给出问题建议。

🎧 新增支持音频录音功能，用户可搜索转录内容并创建学习指南。

6、OpenAI、谷歌等100多家公司支持欧盟人工智能法案

欧盟最新推出的人工智能倡议吸引了100多家公司的支持，其中包括OpenAI、谷歌等科技巨头。虽然苹果和Meta选择观望，但行业对人工智能发展的重视和责任感仍然显著。该倡议旨在推动企业自律，为未来人工智能发展奠定基础。

【AiBase提要:】

🤖 企业自律：协议鼓励制定人工智能治理策略、识别高风险系统、提升员工素养。

💼 积极参与：超过100家公司签署协议，跨越科技、医疗、银行等行业。

⚠️ 苹果和Meta观望：担忧监管环境不确定性、数据泄露风险，Meta停止在欧盟提供Llama模型服务。

7、Runway推出百部电影扶持计划

Runway公司宣布百部电影基金计划，旨在支持AI技术在电影制作中的应用。该计划提供500万美元现金资助，吸引导演们参与。公司强调灵活性和支持多种视频项目形式。

【AiBase提要:】

🎥 Runway公司设立500万美元基金资助100部原创电影项目。

💡 百部电影基金计划支持使用公司生成式视频模型的视频项目。

🌟 Runway邀请知名人士担任顾问，致力于发现AI生成视频的实用性和开创性应用。

8、美国FTC重拳出击：五家 AI 公司因虚假宣传被起诉！

美国联邦贸易委员会（FTC）针对五家涉嫌虚假宣传和欺诈行为的人工智能公司展开执法行动，强调保护消费者和市场公平。部分公司已达成和解，但仍有公司选择对抗指控。专家对监管措施存在担忧，称可能抑制创新。

【AiBase提要:】

🛡️ FTC针对五家AI公司提起诉讼，指控虚假宣传和欺诈行为。

💰 DoNotPay与FTC达成和解，支付193,000美元，承诺停止不实宣传。

✍️ Rytr被指提供生成虚假消费者评价功能，同意停止相关服务。

9、德勤：72% 专业人士将生成式 AI 的数据隐私列为首要担忧！

最近德勤发布的报告揭示了数据隐私在生成性人工智能中的重要性，专业人士对此担忧上升。安全和保障被78%的商业领袖列为伦理技术原则之一，欧盟AI法案的实施对公司产生深远影响。

【AiBase提要:】

🔒 数据隐私成为2024年生成性AI的主要担忧，关注从22%跃升至72%。

📈 78%的商业领袖将“安全和保障”列为伦理技术原则之一，强调安全性的重要性。

⚖️ 欧盟AI法案的实施影响深远，促使公司在AI使用上进行必要的调整与合规。

10、百度世界大会2024即将开启

百度宣布2024年世界大会将在上海举行，展示最新技术与产品。文心大模型4.0日均调用量超过7亿次，增长幅度惊人。百度陆续推出工具版和Turbo版本，提升用户体验。百舸AI异构计算平台4.0和千帆大模型平台3.0升级，助力企业更高效利用大模型。智能体生态快速扩大，商户在平台上开发智能体数量庞大。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 文心大模型4.0日均调用量超过7亿次，增长幅度超过13倍。

💡 百度陆续发布工具版和Turbo版本，提升用户体验。

💼 百舸AI异构计算平台4.0和千帆大模型平台3.0升级，助力企业更高效利用大模型。

11、OpenAI全新多模态内容审核模型上线：基于 GPT-4o，可检测文本和图像

数字时代对内容安全问题的重视日益增强，OpenAI推出了名为“omni-moderation-latest”的多模态内容审核模型，基于最新的GPT-4o技术，能准确识别有害文本和图像。这一更新为开发者提供强大工具，构建更强大的审核系统。新模型支持对文本和图像输入进行审核，尤其在处理非英语内容时表现出色，提高了准确性和检测能力，确保用户在更安全的空间中交流。

【AiBase提要:】

📊 新模型基于GPT-4o技术，支持文本和图像的多模态审核

🌍 检测准确率在40种语言中提升42%，尤其在低资源语言上表现优异

🔒 新增两类文本审核，提升对违法和暴力内容的识别能力

详情链接:https://openai.com/index/upgrading-the-moderation-api-with-our-new-multimodal-moderation-model/

12、猫眼娱乐发布动态故事板 AI 生成工具“神笔马良”

猫眼娱乐推出的“神笔马良”工具为剧本创作者带来极大便利，实现智能分析、角色创作、分镜创作等功能，节省创作者时间和精力。工具还能将剧本内容视听化呈现，助力创作者提升作品表现，推动影视行业创新。

【AiBase提要:】

📜 专为长剧本解析设计的动态故事板 AI 生成工具“神笔马良”。

🤖 实现剧本智能分析、角色创作、分镜创作台词朗读等功能。

🎬 将剧本内容视听化呈现，助力创作者提升作品表现，推动影视行业创新。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • MiKaPo:免费开源AI在线动作捕捉工具，控制纸片人MMD模型

    MiKaPo是一个专注于3D模型展示的平台，它允许用户上传和展示自己的3D作品，同时提供高帧率的浏览体验。该平台特别适合3D设计师和爱好者，可以轻松地分享和交流他们的作品。

    3D模型 设计 展示

  • AI论文标题生成器:快速生成高质量研究论文标题

    AI论文标题生成器是一个在线工具，旨在帮助研究人员和学生快速生成高质量的研究论文标题。它利用人工智能技术，根据用户输入的研究类型和具体主题，自动生成多个标题选项。这个工具特别适合需要快速确定论文标题的学者和学生，可以节省大量时间，提高研究效率。

    研究 学术 论文

  • Minecraft Circle Generator:在Minecraft中轻松创建完美圆形和椭圆形。

    Minecraft Circle Generator是一个为Minecraft游戏环境设计的强有力工具，用于创建精确且易于操作的像素化圆形或椭圆形形状。用户可以输入特定的参数，如高度、宽度和样式（细、粗、填充），以生成所需的形状。这个工具支持创建任何大小和尺寸的圆形，允许根据个人需求进行定制。此外，生成的圆形可以以PNG或SVG格式下载，以进一步用于Minecraft项目。

    Minecraft 建筑 设计

  • Daily AI Writer:AI驱动的写作助手，快速生成各类文本内容。

    Daily AI Writer是一个AI驱动的写作助手，它利用先进的人工智能技术帮助用户快速生成电子邮件、社交媒体帖子和文档。该产品提供AI辅助写作、智能回复助手、AI写作教练等功能，支持多语言，帮助用户提升写作技能，调整语气和风格以适应不同的读者群体。它适用于专业人士、学生、社交媒体爱好者、内容创作者和非母语人士，旨在提高写作效率和质量。

    AI写作 多语言支持 智能回复

  • Instagram Splitter:轻松分割图片，适用于社交媒体和创意项目。

    Instagram Splitter是一个在线工具，允许用户将一张大图分割成多个小图。这个工具可以按照用户指定的行和列进行分割，或者简单地将图片分割成上下或左右两半。它广泛应用于社交媒体、网页设计、打印和创意项目。Instagram Splitter的主要优点是操作简单、界面直观、支持多种图片格式，并且可以将分割后的图片打包成一个ZIP文件下载，为用户提供了便捷的体验。

    图片分割 社交媒体 网页设计

  • API易:提供OpenAI和Claude模型支持的API服务。

    API易是一个提供OpenAI和Claude模型支持的API服务平台，用户可以通过API接口调用这些模型进行各种AI任务。该平台具有稳定性高、价格优惠、无需代理即可使用等特点，适合需要AI模型支持的开发者和企业。

    AI API OpenAI

  • Gaia-ml:无需编码，快速构建神经机器翻译器

    Gaia是一个无需编码即可构建神经机器翻译器（NMT）的工具。它允许用户通过简单的点击操作来训练、部署和商业化自己的神经机器翻译器。该工具支持多语言，包括资源较少的语言对，并提供实时监控功能，帮助用户跟踪训练进度和性能指标。此外，Gaia还提供了易于集成的API，方便开发者将训练好的模型与自己的系统相结合。

    机器翻译 人工智能 自然语言处理

  • PodSnap.AI:AI生成播客摘要，不错过任何精彩内容。

    PodSnap.AI是一个利用尖端AI技术，为用户提供播客摘要的服务。用户可以通过订阅，将播客的AI生成摘要直接发送到他们的邮箱。这项服务帮助用户节省时间，快速获取播客中的关键信息，特别适合忙碌的专业人士和学习者。产品由拥有15年以上技术行业经验的企业家Dr. Rok Strniša创建，他曾在剑桥大学获得计算机科学博士学位，并在Citrix、Winton和Improbable等知名公司担任重要职位。

    AI 播客 摘要

  • ayraa 2.0:全能的AI平台，提升工作效率。

    ayraa 2.0是一个强大的AI平台，专为忙碌的专业人士和快速成长的团队设计。它通过AI技术提供快速的搜索和答案服务，帮助用户在工作应用中快速找到所需信息。此外，它还提供会议记录和AI笔记、知识查询、个人知识库构建等功能，旨在提高工作效率和信息管理能力。

    AI 搜索 知识管理

  • SimplyBudget:为青少年设计的AI财务管理工具

    SimplyBudget是一个为13至18岁的青少年设计的AI财务管理工具，旨在简化收入和支出的跟踪，帮助年轻用户在管理自己的零花钱时培养良好的财务习惯。该产品由15岁的科技爱好者和YouTuber Zain Pirani创建，提供基础的免费计划和付费的家长监督计划，让家长可以安心地监督孩子的财务状况。

    财务管理 预算跟踪 青少年

  • 元萝卜AI下棋机器人:AI国际象棋机器人，智能对弈与教学

    元萝卜AI下棋机器人是商汤科技旗下家用机器人品牌，通过AI科技为孩子的健康、学习、快乐成长保驾护航。产品具备陪练涨棋、棋力闯关、巅峰对决、在线对弈、残局挑战、AI打谱、AI习题精练、棋局分享等功能，旨在通过真实棋盘棋子的交互，保护孩子视力，同时提高棋艺水平。

    AI 国际象棋 教育

  • ElevenlabsDubbingGradio:视频配音应用，支持多语言配音

    ElevenLabs Video Dubbing Application 是一个用户友好的界面，用于使用 ElevenLabs API 配音视频。该应用允许用户上传视频文件或提供视频网址（来自 YouTube、TikTok、Twitter 或 Vimeo 等平台），并将其配音成各种语言。应用使用 Gradio 提供易于使用的 Web 界面。

    视频配音 多语言 Gradio

  • EMOVA:情感丰富的多模态语言模型

    EMOVA（EMotionally Omni-present Voice Assistant）是一个多模态语言模型，它能够进行端到端的语音处理，同时保持领先的视觉-语言性能。该模型通过语义-声学解耦的语音分词器，实现了情感丰富的多模态对话，并在视觉-语言和语音基准测试中达到了最先进的性能。

    多模态 语音识别 情感分析

  • Uknow.AI:手机拍题，秒出解答

    Uknow.AI是一款面向学生和家长的教育类APP，通过手机拍照即可识别数学题型并给出答案和解析，支持多种数学计算和练习方式，旨在提高学习效率和数学解题能力。

    数学 教育 学习

  • Llama 3.2 3b Voice:使用Llama模型的语音合成工具

    Llama 3.2 3b Voice 是基于Hugging Face平台的一款语音合成模型，能够将文本转换为自然流畅的语音。该模型采用了先进的深度学习技术，能够模仿人类说话的语调、节奏和情感，适用于多种场景，如语音助手、有声读物、自动播报等。

    语音合成 自然语言处理 人工智能

  • screenpipe:AI驱动的屏幕和麦克风记录工具

    Screenpipe是一个利用人工智能技术，对用户的屏幕和麦克风进行24/7全天候录制的产品。它通过连接到AI，从用户的数据中提取有价值的信息，以提高工作效率和数据隐私保护。产品支持多种通讯工具，如WhatsApp、Zoom、Google Meet等，无需将数据发送到云端即可捕捉会议细节，自动化工作流程，并快速提取任何内容的要点。此外，Screenpipe强调数据隐私保护，确保个人信息在网络级别被剥离，用户的数据安全无忧。

    AI 自动化 数据隐私

  • ebook2audiobookXTTS:将电子书转换为有章节和元数据的有声书。

    ebook2audiobookXTTS是一个利用Calibre和Coqui TTS技术将电子书转换为有声书的模型，支持章节和元数据的保留，并且可以选择使用自定义语音模型进行语音克隆，支持多种语言。该技术的主要优点是能够将文本内容转换为高质量的有声读物，适合需要将大量文本信息转换为音频格式的用户，如视障人士、喜欢听书的用户或者需要学习外语的用户。

    windows linux docker

  • DTLR:手写文本识别和字符检测模型

    DTLR是一个基于检测的手写文本行识别模型，基于DINO-DETR进行改进，用于文本识别和字符检测。该模型在合成数据上预训练，然后在真实数据集上进行微调。它对于OCR（光学字符识别）领域具有重要意义，特别是在处理手写文本时，能够提高识别的准确性和效率。

    OCR 手写识别 字符检测

  • Omni-Zero-Couples:零样本风格化情侣肖像创作

    Omni-Zero-Couples是一个使用diffusers管道的零样本风格化情侣肖像创作模型。它利用深度学习技术，无需预先定义的风格样本，即可生成具有特定艺术风格的情侣肖像。这种技术在艺术创作、个性化礼物制作和数字娱乐领域具有广泛的应用前景。

    深度学习 图像生成 艺术风格

  • Emu3:下一代多模态智能模型

    Emu3是一套最新的多模态模型，仅通过下一个token预测进行训练，能够处理图像、文本和视频。它在生成和感知任务上超越了多个特定任务的旗舰模型，并且不需要扩散或组合架构。Emu3通过将多模态序列统一到一个单一的transformer模型中，简化了复杂的多模态模型设计，展示了在训练和推理过程中扩展的巨大潜力。

    多模态 图像生成 视频生成

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM