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字节跳动发布豆包视频生成模型 包括PixelDance、Seaweed两个版本

2024-09-24 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月24日 消息:在2024年AI创新巡展上，火山引擎科技有限公司隆重推出了豆包·视频生成模型，标志着其大模型家族再添新成员。火山引擎总裁谭待在会上表示，豆包·视频生成模型具备多项创新性能，包括精准的语义理解、多动作多主体交互、强大的动态效果和一致性多镜头生成能力。

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该模型能够理解和执行复杂的指令，实现多个主体间的交互，并能在视频主体的大动态和镜头间进行炫酷切换。此外，它还能够在多镜头切换中保持一致性，10秒内讲述一个完整的故事，并支持多种风格和比例，如黑白、3D动画、国画等。

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豆包·视频生成模型包含两个版本:Doubao-视频生成PixelDance和Doubao-视频生成-Seaweed。

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PixelDance V1.4是ByteDance Research团队开发的DiT结构的视频生成大模型，支持文生视频和图生视频，能够一次性生成长达10秒的精彩视频片段。它具备出色的语义理解能力，能快速生成优质的视频片段，适用于影视创作、广告传媒等多个场景。

Doubao-视频生成-Seaweed模型支持文生视频和图生视频两种生成方式，基于Transformer结构，利用时空压缩的潜空间进行训练，原生支持多分辨率生成，适配横屏、竖屏，并能够根据用户输入的高清图像分辨率进行适配和保真。默认输出为720p分辨率、24fps、时长5秒，并可动态延长至20-30秒。

豆包·视频生成模型预计将为电商营销、动画教育、城市文旅、微剧本（音乐MV、微电影、短剧等）等多个领域带来创新和效率提升。火山引擎表示，该模型的发布将全面加速AIGC应用创新。

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