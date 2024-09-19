抗摔防水新高度！Redmi Note 14系列官宣下周发布

站长之家(ChinaZ.com) 9月19日 消息:今日上午，Redmi品牌正式宣布，Redmi Note14系列手机将于下周与消费者见面，官方宣称该系列手机将实现“品质大换代”。

Redmi强调，Note14系列在品质上进行了三大维度的革新:首先，手机的抗摔性能达到了新的高度，得益于Redmi金刚架构的进一步升级;其次，该系列手机在防水性能上也实现了突破，提供了整机更强的防水能力;最后，Redmi还为Note14系列提供了行业罕见的服务保障，体现了品牌对产品品质的自信。

从官方发布的海报来看，Redmi Note14系列的后置摄像头设计采用了圆角矩形的DECO，与小米Logo有相似之处，配备了三颗摄像头，包括5000万像素的广角主摄、超广角镜头和直立长焦镜头。

据悉，Redmi Note14系列已经获得了入网许可，系列中包含标准版、Pro版和Pro+版三款不同配置的机型。其中，Pro版的型号为24094RAD4C，而Pro+版的型号为24090RA29C。

在核心配置方面，Redmi Note14系列将采用1.5K全面屏，Pro版将搭载骁龙7s Gen3处理器，而Pro+版则将配备联发科天玑7350处理器，显示出Redmi在提升产品性能上的不断努力。

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