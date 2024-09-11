索尼PS5Pro正式公布：美版定价699美元 支持PSSR超分辨率技术

站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息:在昨晚举行的“PS5技术展示会”上，索尼公司正式揭晓了其最新游戏机——PS5Pro。这款新机型针对硬核玩家和游戏开发者的需求进行了特别设计，提供了更高质量的游戏体验。

PS5Pro 游戏机的主要亮点包括:

- 搭载“PlayStation Spectral Super Resolution（PSSR）”AI 超分辨率技术，旨在通过AI算法提升图像清晰度和细节。

- 内置2TB SSD，提供更快的游戏加载速度和数据传输速率。

- 发布了数字版，售价为699美元，将于11月7日上市，预购则从9月26日开始。

PS5Pro 还对硬件进行了显著升级，GPU计算单元的性能比现有PS5提升了67%，内存速度提高了28%，整体性能提升了45%。此外，该机型还增强了光线追踪技术，光线投射速度是现有PS5的两到三倍。

索尼还宣布，PS5Pro 将支持“游戏增强模式”，适用于超过8500款兼容的PS4和PS5游戏，确保这些游戏在新主机上能够提供更稳定的性能。

PS5Pro 的售价根据不同地区有所不同，美版定价为699美元，英版为699英镑，欧版为799欧元，日版为119980日元。港版和国行的价格尚未公布。对于希望玩实体游戏的玩家，需要额外购买光驱。

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