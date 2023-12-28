4999元起！小米14系列发布小米汽车SU7限量定制色

站长之家（ChinaZ.com）12月28日 消息:在今日的小米新品发布会上，雷军为我们带来了小米14系列的限量定制色。此次小米14系列采用了与小米汽车SU7同宗同源的海湾蓝和橄榄绿配色，展现出小米对于时尚与科技的完美结合。

与前代产品相比，小米14系列在色彩上进行了大胆的创新，与小米汽车的风格相得益彰。这种独特的配色方案不仅提升了产品的视觉吸引力，也使其在市场上独树一帜。

在配置方面，小米14系列保持了一贯的高水准。小米14采用6.36英寸1.5K屏幕，凭借其小尺寸设计，成为了当前市场上难得的全能旗舰。而小米14Pro则搭载了6.73英寸全等深微曲屏，为用户带来更加沉浸的视觉体验。

值得一提的是，小米14Pro的屏幕面板采用了自研的龙晶玻璃，使得抗跌落性能提升了10倍，同时耐刮性能也提升了1.32倍，比iPhone的超瓷晶玻璃还要坚硬。

在价格方面，小米14系列依然保持了亲民的定位。小米14的售价为4999元，而小米14Pro的售价为5999元。

此次限量发售的小米14系列将在今天下午17点正式开售，如果你对这款独具特色的手机感兴趣，不妨关注一下。

除了手机之外，小米还推出了一款限量定制色的小米Watch S3手表，同样采用了海湾蓝和橄榄绿配色，售价为1099元。

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