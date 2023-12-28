比尔·盖茨预测人工智能将引发技术爆炸

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:比尔·盖茨在其年度展望信中预测，人工智能将迎来一场“巨大的技术爆炸”，加速科技领域的新发现。他表示:“人工智能将以前所未见的速度加速新发现。”盖茨的观点集中在发达国家，特别是美国，普通民众将在未来18至24个月内开始广泛使用人工智能，这将对生产力和创新产生巨大影响。

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盖茨在信中表示，人工智能的应用不仅仅局限于发达国家，他强调了人工智能在发展中国家的潜在价值。他特别关注盖茨基金会在人工智能领域的关键任务，确保这些工具也解决那些影响全球最贫困地区的健康问题，如艾滋病、结核病和疟疾。

盖茨指出，人工智能在教育和抗击疾病方面的多个应用案例包括抗击抗生素耐药性、基于文化背景设计的个性化教育软件、降低孕产妇风险的卫生工作者“Copilot”软件、评估HIV风险的聊天机器人以及巴基斯坦卫生工作者的语音驱动移动应用。

值得注意的是，盖茨强调了人工智能应用需要根据各国实际情况进行调整，以更好地适应当地的现实情境。例如，在巴基斯坦卫生记录应用中，语音输入符合人们在移动设备上发送语音消息的普遍做法，而不是键入消息。

盖茨对人工智能在不同国家建设的应用给予了特别的重视，并表示这将更好地适应这些国家的实际情况。他对发达国家和非洲等地采用人工智能的时间表提出了自己的预测，认为在美国等高收入国家，普通民众将在18至24个月内迎来人工智能的广泛应用，而在非洲等地，他预计将在三年左右达到相当水平。这一预测显示了人工智能的全球应用趋势，以缩小不同地区采用的时间差距。

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