日本啤酒厂使用生成式 AI 打造新饮料

**划重点:** 1. 🧠 Kirin Holdings招募二进制智能为新产品构思提供灵感。 2. 🍺 利用生成式AI开发“Kirin Hyoketsu”系列饮品，专注于现成饮品市场。 3. 🤖 AI通过考虑顾客访谈中的调查结果，加速产品开发过程。

站长之家(ChinaZ.com) 12月19日 消息:随着2023年即将结束，日本的 Kirin Holdings公司正利用人工智能为其新产品提供灵感，证明“没有什么是逃脱人工智能的安全”的时刻即将到来。

据公告，该饮料制造商通过对顾客进行长达50小时的访谈来了解他们对其产品的感受。尽管具体原因尚不清楚，但 Kirin认为这一访谈过程减缓了产品开发速度，可能是因为它们前面包含了一场品酒会，使得顾客的意见变得难以理解。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

为了提高效率， Kirin正在测试人工智能作为改进手段。幸运的是，他们只是将其用于开发“Kirin Hyoketsu”系列的即饮产品，也被一些国家称为“alcopop”，口味包括梅子、桃子、葡萄柚和起泡霞多丽。

这些饮料通常以季节性和/或促销变体的形式推出。在7月， Kirin推出了一款苹果口味的变体，据称这款饮料带有“未熟青苹果的新鲜感和一丝酸味”，并且罐子上印有“新鲜水果的气氛和初夏阳光的背景，营造出一种你想在初夏喝的‘清新可口’的设计”。

Kirin希望通过让生成式人工智能考虑顾客访谈中的调查来缩短这类产品的开发周期。通过向模型提出有关产品概念和口味的问题，希望得到可以用来设计新产品的见解。

因此， Kirin的人工智能将文本转化为酒精，将这种能力添加到人工智能的功能列表中。值得庆幸的是，这些结果将在投放市场之前经过人类的测试，以确保产品质量。目前尚无迹象表明这家饮料巨头打算将这项技术用于啤酒。

（举报）