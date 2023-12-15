调查揭示：超过一半生成式AI采用者在工作中使用未经批准的工具

**划重点:** 1. 🚨 调查显示，28%的全球员工在工作中使用生成式人工智能（GenAI），其中一半以上未经雇主正式批准。 2. 🌐 跨14个国家的超过14，000名员工参与的研究发现，企业对GenAI缺乏明确定义的政策，可能使业务面临风险。 3. 🤝 员工普遍认识到GenAI对职业发展的重要性，但近70%的全球员工未接受过如何在工作中安全和道德地使用GenAI的培训。

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:Salesforce最新调查显示，全球范围内企业使用生成式人工智能（GenAI）的员工中，超过一半在工作中擅自使用未经批准的工具，可能对企业带来潜在风险。

调查覆盖了14个国家的14，000多名员工，涉及的研究系列名为“AI在工作中的承诺与陷阱”。尽管GenAI为员工和雇主提供了许多潜在好处，但调查发现，由于缺乏明确定义的政策，企业在GenAI使用方面存在潜在风险。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

具体而言，调查发现28%的员工目前在工作中使用GenAI，其中一半以上的人没有得到雇主的正式批准。另外，有32%的人预计将来会在工作中使用GenAI，这表明该技术的渗透将继续增加，无论是否有监督。

与此同时，不仅仅是员工在工作中使用未经批准的GenAI工具，他们还在意识到道德和安全使用GenAI意味着采用公司批准的程序的同时，还从事一些道德上可疑的活动。例如，有64%的人曾将GenAI的工作冒充为自己的工作，而41%的人表示，为了获得工作机会，他们会考虑夸大自己的GenAI技能。

调查还发现，全球范围内有近70%的员工从未接受过如何在工作中安全和道德地使用GenAI的培训。这意味着企业需要迅速提供明确、可信的准则，以确保GenAI技术达到企业就绪水平，并得到负责任的使用。

在行业方面，特定领域的公司在GenAI政策方面的落后程度更大。例如，在医疗保健行业，87%的全球员工声称公司缺乏明确的GenAI政策，这引起了对培训员工负责任使用GenAI的紧急性。

即使不是所有员工都在工作中使用GenAI，他们也普遍认识到该技术对他们职业生涯的影响。近一半的员工认为，掌握GenAI将使他们在职场更受欢迎，51%的人认为这将增加工作满意度，44%的人表示这将意味着他们的薪水比不掌握该技术的人更高。

Salesforce的首席道德和人道主义使用官Paula Goldman表示:“要实现AI的全部潜力，我们必须像投资于技术本身一样投资于使用该技术的员工。通过明确的准则，员工将能够了解和解决AI的风险，同时利用其创新来推动职业生涯。”

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