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盘点英国十大人工智能初创公司

2023-11-24 10:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月24日 消息:随着人工智能的崛起，技术领域面临着前所未有的机遇与挑战。除了像ChatGPT这样的技术，人工智能在初创企业中也发挥着重要作用。英国充满了将人工智能融入其平台或作为业务运营主要工具的初创公司。以下是10家体现人工智能应用的有趣初创公司

IDVerse

IDVerse致力于帮助企业快速实现全球扩张。他们的全自动解决方案通过仅需用户的面部和智能手机，即可在超过220个国家和地区使用任何身份证明文档，在几秒钟内验证新用户，无需人为干预的繁琐过程。

通过Zero Bias AI™测试技术，IDVerse通过生成式人工智能训练深度神经网络系统，以保护免受种族、年龄和性别歧视，取得了99.99%的独立实验测试准确率。

他们在自然视觉处理（NVP）方面的进展使机器能够自主地看和感知，表现出人类无法企及的优势。IDVerse在全球范围内受到初创公司、政府和全球企业的信任，包括汇丰银行、沃达丰、宝马、维珍钱包和澳新银行，为无国界和包容性身份验证提供支持。成立于2018年的澳大利亚，IDVerse是一家总部位于伦敦，并在北美、亚洲和欧洲设有办事处的B轮融资公司。

Magic AI

Magic AI是英国首家提供AI个人教练服务的公司，可以让人们在家中接受世界顶级运动员的个性化培训。该公司成立于2021年，目前估值800万美元，利用先进的全息技术提供沉浸式健身体验。

名人运动员和体育明星以全息影像的形式出现在MAGIC的AI墙镜中。MAGIC的专有Reflect AI技术通过视觉身体跟踪使体验独特，系统内嵌的摄像头跟踪您的动作，即时提供对您的形态的反馈，并告诉您调整姿势的方式。教练甚至会实时计数您的重复次数，在您暂停时暂停，并分享形态修正和重量指导，为您提供完全个性化的锻炼。

Venture Planner

Venture Planner由Alex Clansey和Nicola McKenzie创立，通过其AI驱动平台改变了商业规划。该平台专为初创公司、企业家和“梦想家”量身定制，利用先进的人工智能技术简化了商业规划流程，提高了效率和成功概率，与传统方法有所区别。

该软件分析大量用户数据和人工智能知识，提供战略洞察，并制定全面的业务计划，克服了创业者常见的自我怀疑和对商业术语的陌生感等挑战。

Permutable AI

Permutable AI提供先进的商业智能解决方案，专注于实时人工智能驱动的分析。作为创新的前沿，Permutable AI的旗舰产品代表了金融市场分析的一次革命性飞跃。

该突破性解决方案利用自然语言处理和先进的数据科学的强大能力，实现了对市场趋势的实时预测和解读。通过获奖的实时环境、社会、治理（ESG）数据分析和供应链监控工具，Permutable AI积极促进全球供应链可持续性实践的发展。通过促进严格的尽职调查流程，他们赋予企业以根据环境、社会和治理考虑做出的明智决策。

YAHAHA Studios

YAHAHA Studios通过其AI功能套件Text2Game正在改变游戏开发。该套件的AI助手“Theo”可以将文本提示转换为动态的3D游戏场景和叙述，只需几秒钟，简化了各种技能水平的创作者的游戏开发过程。

这一革命性工具可以生成沉浸式环境，调整游戏玩法，简化开发流程，减少对高级编码技能的需求。该套件还包括官方AI游戏AI-Asylum，该游戏于2022年7月在Itch.io上发布。在阿里巴巴和淡马锡控股的支持下，YAHAHA Studios在2022年获得了4000万美元的A+轮融资，彰显了其AI生成内容（AIGC）平台的成功。

YAHAHA Studios致力于实现游戏开发的民主化。首席运营官Pengfei Zhang强调了公司对支持游戏设计师、建立创造力和激发未来开发者的承诺。随着公司不断完善Theo，他们设想着未来，希望其AI技术能够让创作者轻松高效地制作高质量游戏，有望与大型工作室的AAA作品竞争。

Nory

由连续创业家Conor Sheridan于2020年创立，Nory在一个智能平台上集成了成功经营餐厅所需的核心运营功能。Nory的人工智能分析了餐厅在不同业务功能中的数据，包括日收入、员工和供应链需求。这些数据用于为现场团队提供简单的操作建议，使他们能够更有效地运营场馆，控制成本，提高一致性，最终增加盈利能力。

Nory的技术还可以帮助企业监控和积极减少其碳足迹，并通过其AI启用的食品订购和准备系统迄今已节省约100万英镑的食品浪费。季节性、食材采购和可用性等变量对餐饮行业的环境影响产生重要影响。通过分析历史数据并建议更经济可行的原料，Nory可以协助库存管理和需求预测，帮助使该行业更加可持续。

Choco

Choco是一家总部位于伦敦的数字平台，连接餐厅和食品供应商，并宣布推出其新工具Choco AI，旨在通过将餐厅留下的语音邮件和电子邮件翻译成自动输入供应商系统的订单来改变餐饮供应链。尽管英国目前在欧洲领先于人工智能投资，但在食品制造和供应领域，人工智能实施的进展仍然滞后。Choco的技术弥合了餐厅和供应商之间的差距，将餐厅的语音邮件和电子邮件转化为供应商端自动输入的订单。

这意味着每小时可以处理多达100倍的订单，无需额外的工作人员。Choco AI解决了该行业的一个核心问题。

ai.io

ai.io是世界上第一家完全自动化的人才分析和发展平台，由数据、人才ID和人工智能方面的行业领先专家发展而来。它是唯一被邀请加入FIFA创新计划的数字搜索产品。他们的旗舰产品aiScout为来自世界各地的球员提供了通过在手机上拍摄自己参与虚拟演练和试验而远程被球探发现的机会。与此同时，著名俱乐部合作伙伴，如英超俱乐部切尔西和伯恩利，可以使用他们的aiLabs产品，这是一个移动测试设施，通过一系列物理、技术和认知评估对准备签约和已签约的青训球员进行测试。

aiScout应用程序提供了一种方便的方式，让足球运动员在自己的位置上执行特定的足球和运动演练，仅使用手机拍摄。ai.io测量和产生的数据使球探能够找到、分析、评分、评估和基准球员的技术、运动、认知和心理能力。全球有超过2.65亿人踢足球，球探队伍每年大约看到2000名球员，这只是与球员数量相比的一小部分，然而该技术旨在帮助俱乐部球探看到更多球员，减少有天赋的足球运动员被忽视的风险，提供平等机会。

Visible

掌握你的肢体语言

Visible是一家致力于让用户重新掌握自己数据控制权的英国初创公司。它使用人工智能分析个人的数字足迹，并展示他们在算法、人类和企业眼中可能的感知方式。通过这种个人智能，个体可以从不同的视角和偏见中查看自己，并重塑在线活动，以符合他们想要展示的版本。

Visible 由 Ben Graville（前政府）和 Kerem Kocaer(前摩根大通)于2021年创立，毕业于 Plexal 的国家网络安全中心初创企业计划。Visible 为 LinkedIn 提供免费的人工智能报告，帮助专业人士打造个人品牌或识别个人发帖可能导致的隐私风险。

Abound

Abound 是一项金融服务，利用开放银行和人工智能为借款人提供比传统贷方更实惠的贷款。它于2020年由经验丰富的信贷专家团队创立，他们拥有不良贷款实践的第一手经验。

其中包括前麦肯锡数字借贷全球主管杰拉尔德·查佩尔 （Gerald Chappell） 和安永 (EY) 董事米歇尔·何 (Michelle He) 博士，他与银行和金融机构合作开展贷款和信用分析工作。自成立以来，该团队已从全球投资者那里筹集了5.7亿英镑。Abound 目前能够提供1，000英镑至10，000英镑之间的贷款，可偿还长达5年，年利率为25.8%(代表性)。

Abound 使用一种名为“Render”的专有技术，可以对借款人的收入和支出进行 X 射线检查。然后将其与人工智能相结合，人工智能会考虑个人消费行为等几个因素，以计算申请人可以负担得起的借贷和偿还金额。

与查看一小部分财务数据的信用评级机构不同，Render 可以（在同意的情况下）审查一个人的收入、支出模式、订阅、储蓄、租金或抵押贷款付款以及多个银行账户，从而使公司能够做出更明智的决策并提供客户降低利率。

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