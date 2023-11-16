Google Photos推出AI功能，智能整理照片，分类更便捷

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:Google Photos日前推出了一系列新功能，利用人工智能技术更好地为您组织和分类照片。其中一个新功能称为“Photo Stacks”，Google将利用AI识别一组同时拍摄的照片中的“最佳”照片，并将其选为该组的顶部选择，以减少您的照片库中的混乱。另一个由AI驱动的功能将识别截屏和文档等照片，并对其进行分类，甚至允许您设置提醒，以便在以后找到这些图像，例如活动门票的截图。Google表示，这些新功能将显著减少照片库中相似照片的混乱。

“Photo Stacks”功能允许用户选择将自己的照片设为顶部选择，或完全关闭此功能。但如果用户启用了该功能，Google Photos将自动为您组织照片，使同一时刻的多张照片隐藏在“堆栈”的顶部选择之后，使照片库更加整洁。该功能通过使用评估视觉相似性的信号，将拍摄间隔较短的相似照片分组，Google表示。

另一项或许更有趣的功能将利用AI来组织特定类型的照片，如文档、截屏、收据等。Google Photos使用OCR等信号来驱动模型，识别截屏和文档，然后将它们分类到相册中。此外，用户还可以在这些图像旁边设置提醒。例如，如果您拍摄了一张音乐会门票的截图，您可以要求Google Photos在音乐会日期和时间接近时提醒您重新查看截图。

用户还可以选择在30天后自动存档截屏和文档，将它们从主要照片库中删除，但仍可从其专用相册中访问。

这两项功能将从今天开始在Android和iOS上推出。

Google Photos的这些新功能标志着AI技术在图像管理领域的进一步应用，为用户提供更智能、高效的照片组织和分类方式。

此外，本文中还涵盖了其他人工智能相关的新闻，包括Microsoft在Ignite2023活动上推出的深度伪造生成器、Bing Chat更名为Copilot，以及Martian公司发布的智能模型路由器，可自动在大型语言模型之间切换以降低成本。这反映了人工智能技术在不同领域的广泛应用和创新。

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