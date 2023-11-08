AI一分钟演绎普通女孩的一生 抖音获赞353.8万

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:11月1日，抖音博主“Mae”投稿了一条视频《大多数普通女孩的一生》，将人类漫长的一生浓缩成短短一分钟。视频展示了一个女孩从出生、上学、工作、结婚、怀孕、生子、退休、衰老的生命历程。画面治愈温暖，触动了不少网友。截至目前，该条视频已获得353.8万点赞，23.8万网友评论，收藏转发数超264万。

评论区有网友调侃:“顺序是这么个顺序，但过程就各有千秋了”。还有一些人分享了生活中的一地鸡毛和诸多坎坷，表示“这不是普通女孩的一生，这是理想的一生”。

尽管AI无法将生活中的酸甜苦辣一一呈现，但视频中AI生成画面的一致性和稳定性，也让我们感受到了AI技术的快速发展。除了“普通女孩的一生”之外，该博主还尝试用AI制作了多个同类型视频，比如普通男孩的一生、打工人的一生，都获得了不错的播放数据。

其他平台博主同样也发布了类似“人类一生速览”的视频。11月3日，快手博主“环球军事+”转载发布了外国网友用AI重绘不同阶段巴勒斯坦人的状态。在巴以冲突的特殊背景下，该视频一经发布便引发了网友热议，“这可能就是AI的意义”，“想起记者采访小男孩，长大了想做什么，小男孩说我们在巴勒斯坦长不大”。

在小红书平台，博主“AI毅恒”发布的AI作品《一个上海女孩的一生》，用ChatGPT生成了上海姑娘的日常生活。这些图片结合了不同时代背景和上海独有的地域特征，截至发稿前，该笔记获赞1.2万。

近期一系列AI工具的更新，使得图文视频的生成更大众化，感兴趣的玩家都可以上手尝试。从简单的图文到几分钟的短片，不少业余创作者开始利用AI进行故事连贯的内容创作。除了核心的提示词外，如何保持画面风格一致性、场景转换自然，才是其中的难点。

（举报）