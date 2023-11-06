Midjourney生成能力惊人 但研究发现它并不理解自己生成的东西

要点: 1. 生成式 AI 模型如GPT-4具有强大的生成能力，但在理解生成内容方面存在挑战，引发了一个生成式 AI 悖论。 2. 最新研究指出，生成模型的生成能力往往超越了理解能力，与人类的智能配置存在差异。 3. 这一悖论对人工智能的发展和研究提出了挑战，强调了模型可以创造内容但无法完全理解的概念。

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:近年来，生成式 AI模型如GPT-4和Midjourney引发了全球关注，它们展现了惊人的生成能力，能够以令人信服的质量输出文本和视觉内容。然而，与此同时，人们也开始关注这些模型是否能够理解它们所生成的内容。这引发了一个有趣的问题，即AI能否理解自己生成的东西。

一项最新的研究指出，生成式AI模型存在一个悖论，即它们的生成能力似乎比理解能力更为出色。研究者通过对比实验发现，这些模型在生成任务上往往能与人类相媲美甚至胜过人类，但在理解生成内容方面表现不及人类。这一发现引发了对模型的能力配置与人类的智能配置之间的不一致性的讨论。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2311.00059.pdf

具体来说，研究者通过两种实验设置来检验生成模型的理解能力。第一种是选择性实验，即模型在同一任务的判别版本中选择正确回复的能力。第二种是询问性实验，即模型在回答与生成内容相关的问题时的准确性。结果表明，模型在选择性实验中表现良好，但在询问性实验中经常出现错误，这表明其理解能力低于人类。

这一研究的意义在于，它揭示了模型的生成能力与理解能力之间的不一致性，即模型可以创造内容但无法完全理解。这意味着现有的智能概念可能无法直接应用于AI，尽管它们在许多方面似乎模仿了人类智能。因此，研究者呼吁在深入研究人工智能和认知时要谨慎，因为看似专家级的类人输出可能掩盖了非人类的机制。

综上所述，生成式AI悖论强调了一个有趣的概念，即AI模型可以创造出自己可能无法完全理解的内容。这个悖论对人工智能的未来发展提出了一些重要的问题，强调了理解的局限性以及生成能力的强大。它为AI研究提供了一个新的视角，鼓励将模型作为人类智能的有趣对立面来研究，而不是简单地将其视为平行的对立面。

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