小米14系列发布 售价3999元起首发第三代骁龙8

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:近日，小米举办了主题为“跨越时刻”的新品发布会，正式推出了小米14和小米14Pro。这两款新机均搭载了第三代骁龙8移动平台，并搭配全新的小米澎湃OS操作系统。
在设计上，小米14提供四种配色选择，包括岩石青、黑色、白色和雪山粉，而小米14Pro除了提供常规配色外，还推出了一款钛金属特别版。
在屏幕上，小米14采用了一块6.36英寸的四等边直屏，具有1.61mm的窄边框和3000nit的峰值亮度。而小米14Pro则配备了一块6.73英寸的全等深微曲屏，分辨率为2K，像素密度高达522ppi。两款手机都支持1-120Hz的可变刷新率和杜比视界HDR格式，同时具有全程DC调光和1920Hz PWM调光功能。
在性能方面，小米14系列均搭载了全新的第三代骁龙8移动平台。与前代平台相比，第三代骁龙8的Hexagon NPU AI性能提升高达98%，能效提升高达40%。Kryo CPU性能提升30%，能效提升20%。Adreno GPU性能提升25%，能效提升25%。
在影像方面，小米14系列全系搭载了徕卡光学Summilux镜头。主摄光圈提高至f/1.6，进光量达到小米13的180%。超广角镜头升级至5000万像素，长焦更搭载了饱受好评的75mm徕卡浮动长焦。此外，小米14Pro还引入了1024级可变光圈技术。
在续航方面，小米14配备了4610mAh高能量密度硅碳电池，支持90W有线秒充和50W无线秒充;而小米14Pro则配备了4880mAh高容量电池，支持120W有线秒充和50W无线秒充。
价格方面，小米14售价3999元起，小米14Pro售价4999元起。新品现已开启全款预售，将于10月31日正式开售。
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