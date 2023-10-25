机器中的幽灵：OpenAI 首席执行官认为 ChatGPT 正处于 AI 到 AGI 的轨道上

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 25 日消息:人工智能 (AI) 真的能实现人类智力所具有的多方面智能吗？凭借强大的语言模型 GPT-3，OpenAI 表示它比以往任何时候都更接近这一目标。

OpenAI 的富有远见的首席执行官 Sam Altman 在 WSJ 的采访中分享了他对人工智能发展轨迹的看法。

Altman 表示：「未来的 AI 模型可能需要较少的训练数据，更多地专注于它们的推理能力。」这不仅仅暗示着技术的转变，而且预示着一个新时代的来临，在这个时代，AI 的思维过程可能会反映人类的逻辑和直觉。

能够达到这种能力的 AI——具有人的适应性和常识——被广泛称为人工通用智能 (Artificial General Intelligence， AGI)。Sam Altman 将其定义为「能够跨多个领域进行泛化，相当于人类工作的系统。」

实现这种状态已成为 OpenAI 的首要任务，以至于它甚至修改了其愿景和道德原则以适应这种新的努力。

ChatGPT 的发布标志着该行业的革命。GPT-4 和 GPT-4V 为这场火势又增加了更多的燃料。从人机聊天关系到 CEO 因为 AI 聊天机器人以较低的成本完成相同的工作而解雇整个团队，人类和 ChatGPT 所能做的事情之间的差距正在缩小。

这种类似人类的特质并非偶然。自 2018 年以来，OpenAI 一直专注于开发 AGI 而不仅仅是 AI，而其大型语言模型仅仅是这条道路的开始。庞大的数据集和从人类语言中深度学习赋予了 ChatGPT 以前认为在 AI 中不可能的直观理解、抽象和形成观点的能力。

有些人认为像 ChatGPT 这样的系统引发了深刻的哲学问题。智能是否可以在没有意识的情况下存在？机器背后是否有「灵魂」？这些问题每天都在越来越多地被辩论，甚至一些科学家甚至报告说在现代 AI 聊天机器人中发现了智慧的火花（人类智慧）。

在采访中探讨的另一个有争议的话题是用于训练 AI 模型的数据。在数据隐私成为重要关切的时代，OpenAI 对数据的处理将受到审查。

Altman 表示：「我们显然只想使用人们对我们使用感到兴奋的数据——我们希望这个新世界的模型适用于每个人。」「这可能是我们考虑围绕数据所有权和经济流动方式的一些问题的新方式。」

展望未来，Altman 对 AI 的潜力充满信心。对于 OpenAI 来说，后 AGI 世界是人类和 AI 之间存在共生关系的世界，两者都从彼此的优势中受益。

「我认为通用人工智能将是人类迄今为止创造的最好的工具。有了它，我们将能够解决各种问题。我们将能够以新的创造性方式表达自己，」Altman 说。

这种对未来的看法在人工智能领域的最杰出的思想家中产生了分歧。Altman 绝对是对人工智能持乐观态度的，这一愿景也得到了 Meta 首席人工智能科学家 Yan LeCun 的认同。但其他人更加谨慎，并警告过人工智能通用人工智能的风险，甚至过度依赖人工智能。从前 OpenAI 的 Paul Christiano 到前 Google 的 Geoffrey Hinton，人工智能教父本人，许多领导者和知名人物表明这是一个敏感的话题，其中有很多细微差别，这些细微差别要么被夸大，要么被忽视，这取决于个人。

然而，随着人工智能继续朝着模仿人类推理的方向发展，伦理和哲学上的辩论也随之出现。Altman 强调 OpenAI 致力于确保人工智能的发展成为一项集体努力，涉及各方利益相关者。他表示：「我们愿意在这一点上遵循社会的集体意愿。」

随着 ChatGPT 和整个人工智能生态系统的发展，哲学上的利害关系也在不断增加。很快，这些「思考机器」可能会超越生物智能，使人类的思维变得过时。

因此，尽管 GPT-4 如今以其类似人类的认知能力令人惊叹，但更大的问题是机器中的幽灵——究竟是谁在塑造 OpenAI 创造的灵魂。

（举报）