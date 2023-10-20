提示工程没用了？MIT、斯坦福推主动提问框架GATE 让大模型主动提问

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:最新研究发现，传统的提示工程在AI领域正逐渐被一种新型机器学习框架所替代，这一框架名为GATE（Generative active task elicitation）。GATE允许大型模型主动向人类提问，以更好地理解用户的偏好，从而不再依赖用户提供的提示信息。

这一新方法通过主动提问，能够更准确地捕捉用户的兴趣和需求，取代了传统的被动学习方法，如提示工程和监督学习。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2310.11589.pdf

研究团队使用GPT-4进行实验，结果显示，GATE在多个任务上比传统方法表现更出色，使大型模型更好地理解人类用户。这一方法有望在需要进行复杂决策的领域，如医疗和法律，得到广泛应用。

尽管这一研究引发了有关提示工程的讨论，不是所有人都同意提示工程正在消失。一些人认为，了解人类的意图和喜好并不会导致提示工程的消失，除非机器学习的训练方式发生系统性变化。

其他人认为，提示工程可能会在形式上发生改变，但并不会完全消失。有人也提出了雇佣提示工程师的问题，如果提示工程不再需要，这些人将何去何从。

总的来说，这项研究为AI领域带来了新的方法，通过主动提问来更好地理解人类用户，但对提示工程的未来仍存在争议。提示工程是否会消失，以及如何应对这一变化，仍有待进一步讨论和观察。

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